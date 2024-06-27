《國企紅籌》深高速５月廣深高速路費收入按年跌約７﹒７％

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年５月份，公司持股４５％的廣深高速路費收入２﹒２５億元（人民幣．下同），按年下跌
約７﹒７２％。至於日均路費收入為７２６﹒６萬元，去年同期則為的７８７﹒４萬元。
梅觀高速、機荷東段及機荷西段路費收入分別為１２２１﹒１萬元、５１５２﹒４萬元及
４２８１﹒４萬元，
日均路費收入則為３９﹒４萬元、１６６﹒２萬元及１３８﹒１萬元。（ｋｋ）
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27/06/2024 17:32
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約７﹒７２％。至於日均路費收入為７２６﹒６萬元，去年同期則為的７８７﹒４萬元。
梅觀高速、機荷東段及機荷西段路費收入分別為１２２１﹒１萬元、５１５２﹒４萬元及
４２８１﹒４萬元，
日均路費收入則為３９﹒４萬元、１６６﹒２萬元及１３８﹒１萬元。（ｋｋ）
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