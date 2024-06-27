《神州頭條》財經報章頭版摘要：北京首套房首付比例降至２０％

《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見越南總理范明政

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國家主席習近平２６日在北京人民大會堂會見來華出席夏季達沃斯論壇的越南總理范明政。習近

平指出，中方願同越方加強戰略引領，圍繞「六個更」總體目標，堅持團結友好，堅定相互支持

，深化互利合作，攜手邁向現代化，為世界和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。



立足資本市場，為創投營造更有利市場環境

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多部門負責人２６日在國務院政策例行吹風會上介紹《促進創業投資高質量發展的若干政策措施

》有關情況時表示，《措施》的出台對完善創業投資「募投管退」全鏈條政策環境和管理制度，

支持創業投資做大做強，具有十分重要的意義。



加大力度吸引和利用外資

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國務院總理李強２６日主持召開國務院常務會議，聽取關於貫徹落實全國生態環境保護大會精神

全面推進美麗中國建設工作情況的匯報，研究利用外資工作，部署加強技能人才培養著力解決結

構性就業矛盾工作，審議通過《關於加強護士隊伍建設優化護理服務的指導意見》和《中華人民

共和國保守國家秘密法實施條例（修訂草案）》。





《上海證券報》



習近平會見越南總理范明政

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國家主席習近平２６日在北京人民大會堂會見來華出席夏季達沃斯論壇的越南總理范明政。習近

平指出，中方願同越方加強戰略引領，圍繞「六個更」總體目標，堅持團結友好，堅定相互支持

，深化互利合作，攜手邁向現代化，為世界和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。



多部門攜手培育耐心資本

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在２６日舉行的國新辦發布會上，來自發改委、國資委、國家金融監督管理總局、中證監等部門

的有關負責人，對《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》進行了解讀。



未來貨幣政策框架雛形已現，更注重發揮利率調控作用

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人行行長潘功勝日前在２０２４陸家嘴論壇上提出「優化貨幣政策調控的中間變量，逐步淡化對

數量目標的關注」、「更加註重發揮利率調控的作用」等構想。分析人士認為，這意味著中國未

來的貨幣政策，將從數量型和價格型調控併行，轉向以價格型調控為主，而這也是現代貨幣政策

框架的重要標誌。





《證券時報》



研究提高險資投資創投基金集中度上限

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發改委、國資委、國家金融監管總局和中證監有關負責人２６日共同出席國務院政策例行吹風會

，介紹《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》並表示，相關部門擬研究提高保險資金投資

創業投資基金集中度的比例上限，給予中央企業創投基金放寬規模限制等支持。



加速產業動能轉化，廣州國資創投逆勢「出圈」

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憑借超６萬億人幣的資產總額，廣州國資在近兩年的國資創投圈屢屢「出圈」：發布百億級天使

母基金、設立兩千億母基金、密集出資子基金等等，吸引了國內一線創投機構的密切關注，在當

前如火如荼的地方「基金招商」中策馬揚鞭，廣州國資創投成為產業動能轉化提速背後的重要「

引擎」。



北京發布樓市新政，首套房首付比例降至２０％

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北京市住建委等四部門２６日聯合發布《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知

》，從降低房貸首付比例和利率下限、優化多子女家庭首套房認定標準、提高購買綠色建築等公

積金貸款額度、開展住房「以舊換新」等多方面提出優化政策措施。（ｌｃ）

