《神州經脈》三中全會會期確定，工業利潤增長放緩，滬指四個月低

《神州經脈》滬深股市昨日午後經歷一波顯著反彈，然而大市氣氛仍未好轉，成交低迷，當

日外資繼續循陸股通淨流出，加上人民幣繼續承壓，今日（２７日）兩市重返下跌，且愈跌愈急

。滬綜指今早恢復低走，盤中公布的５月工業企業利潤數字不理想，影響行業板塊普遍飄綠，儘

管中證５００ＥＴＦ、滬深３００ＥＴＦ盤中成交放量增，內媒吹風「資金抄底」，然而市場並

不買帳，午後跌幅更進一步加劇，全日超４５００隻個股下跌，上升個股僅５００隻，重磅銀行

股及中字頭股份上升惟無力撐起股市，個股中位數表現為下跌近２％。

滬綜指在接近全日最低位收市，跌０﹒９％，報２９４５﹒８５點，是四個月以來收盤新低

，昨日升幅全銷。深成指更跌１﹒５３％，創業板指更吐１﹒５９％。悲觀情緒籠罩，成交持續

陷入低迷，兩市全日成交６２５７億元，按日減２﹒８％，是年內第三低成交水平。另外值得留

意的是滬深交易所隔夜回購利率一度飆升，亦對大市構成壓力。

日圓跌跌不休助力美元被動走強，人民幣貶值壓力難以降低。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６８９，較上個交易日４時３０分收盤價跌２３點子，十連跌，再創

去年１１月１４日以來近七個半月新低，全日在７﹒２６５８至７﹒２６９３之間波動，日內最

低位距交易區間下限僅２點。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１２７０，較上個交易日跌２２

點子，七連跌，創去年１１月２１日以來逾七個月新低，與市場預測偏離擴至近１５００點，上

個交易日報７﹒１２４８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日召開會議，中共中央總書記習近平主持。會議決定，中共第二十屆三

中全會將於７月１５日至１８日在北京召開。中共中央政治局聽取了《中共中央關於進一步全面

深化改革、推進中國式現代化的決定》稿徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進

行修改後，將文件稿提請二十屆三中全會審議。會議強調，到２０３５年全面建成高水平社會主

義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，

基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。



２﹒ 國家統計局公布，１－５月全國規模以上工業企業實現利潤總額２７５４３﹒８億元，同

比增長３﹒４％，增速比１－４月份回落０﹒９個百分點；５月，工業企業實現利潤同比僅增

０﹒７％，與４月工業企業利潤由３月下降３﹒５％轉為增４％，出現顯著放緩。國家統計局工

業司統計師于衛寧解讀指，受投資收益增速回落等短期因素影響，規上工業企業利潤增速比１－

４月回落，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，１－５月企業毛利潤增速比１－４

月加快０﹒８個百分點，連續兩個月加快，工業企業效益基本面持續改善。



３﹒ 國家隊上周三（１９日）高調宣布，國新投資將認購「中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ」

首發份額，消息刺激當日港股急升超過５００點。今日三隻「中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ」

宣布成立，合計募集總份額為３４﹒０１億份。其中廣發中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ成立規

模最高，為１１﹒６５億；其次是景順長城中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ，為１１﹒２５億；

南方中證國新港股通央企紅利ＥＴＦ的成立規模也達到１１﹒１億。不過，國新投資認購的份額

沒公布。



４﹒ 在上海、廣州、深圳相繼鬆綁樓市政策後，北京樓市新政終於跟上。北京市住建委等四部

門公布，首套房最低首付款比例調整為不低於２０％，首套房貸利率下限調整為３﹒５％，多子

女家庭購二套房認定為首套。新政還提出，組織開展住房「以舊換新」活動。購買二套住房，位

於五環以內的，最低首付款比例調整為不低於３５％，貸款利率下限調整為不低於相應期限

ＬＰＲ減５個點子，調整後５年期以上房貸利率下限為３﹒９％；位於五環以外的，最低首付款

比例調整為不低於３０％，貸款利率下限調整為ＬＰＲ減２５個點子，調整後５年期以上房貸利

率下限為３﹒７％。公積金首付政策相應調整。



５﹒ 內地有傳金融機構「限薪令」已經部分落地，一些公募基金經理人被施壓歸還過去幾年透

過「非合規」渠道獲得的薪酬。另外，《彭博》引述知情人士指，招商局集團、中國光大集團和

中信集團等國企近期已要求其金融業務的高級員工放棄推遲發放的獎金，並在部分情況下要求返

還超過２９０萬元的稅前薪酬。與此同時，據內媒統計，由今年初起至昨日內地已有１５７位基

金經理離任，其中不乏管理產品經驗超十年的公募「老將」，且年內有高達１１４２隻產品宣布

其基金經理離任。隨著內地金融圈熱議高收入員工被要求退還工資的事件，業界擔心未來一段時

間基金經理增聘、卸任、離職公告將更加頻繁。



６﹒ 歐盟計劃下月起向中國電動車加徵臨時關稅，《彭博》引述知情人士報道，歐盟在收到更

多來自受影響企業的資料後，決定微調相關稅率，其中對上汽集團的關稅稅率將由３８﹒１％下

調至３７﹒６％，對吉利由２０％降至１９﹒９％，比亞迪稅率不變，維持在１７﹒４％。至於

其他汽車生產商，若配合歐盟調查而未被抽樣調查，將被徵收２０﹒８％加權平均關稅；不合作

的企業將被額外徵收３７﹒６％關稅。歐盟委員會已通知相關企業，臨時關稅將於７月４日開始

實施，最終的關稅決定將在今年１１月公布。



７﹒ 據《新浪科技》報道，在２０２４ ＭＷＣ上海（２０２４上海世界移動通信大會）期間

，中國廣電內部人士透露，中國廣電５Ｇ ＮＲ廣播將於明年正式商用。值得注意的是，５Ｇ

ＮＲ廣播已實現無手機卡模式、跨運營商服務，即５Ｇ ＮＲ廣播正式商用時，可以免流量看電

視，並且中國廣電以及其他三大運營商的用戶均可使用。



８﹒ 據《央視新聞》引述深中通道通車運營新聞通氣會報道，歷時７年建設的深中通道將於６

月３０日下午３時正式通車運營。此前外界一直盛傳是６月２８日。深圳機場中山航空港、深圳

機場江門航空港也將與深中通道同步啟用，屆時將提供一站式異地值機、機場專線服務。另外，

廣東省交通運輸廳官方網站公布，深中通道全線車輛通行費收費標準為每標準車次６６元。

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