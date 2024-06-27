《鍾之日記》六絕提前鎖定，盼開大會翻身

《鍾之日記》６月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美元走強，離岸人民幣再創逾七個月以來最弱，加上今日期指結算效應，為港股帶來雙重利

淡。恒指低開過百點後，及後愈跌愈多，午後一度低見１７６７７，收市仍跌３７３點或跌

２﹒１％，報１７７１６，創兩個月收市新低。主板成交逾１０４２億元。藍籌股之中，農夫山

泉（０９６３３）今日大跌７﹒４％領跌，小米（０１８１０）同挫７﹒２％，是大市震盪重災

區。



＊滬綜指刷四個月收盤新低＊



滬綜指反彈半日後，今日即恢復低走，盤中公布的５月工業企業利潤數字不理想，影響行業

板塊普遍飄綠，盡管中證５００ＥＴＦ、滬深３００ＥＴＦ盤中成交放量增，內媒吹風「資金抄

底」，然而市場並不買帳，午後跌幅更進一步加劇，全日超４５００隻個股下跌，上升個股僅

５００隻，重磅銀行股及中字頭股份上升惟無力撐起股市，個股中位數表現為下跌近２％。滬綜

指在接近全日最低位收市，跌０﹒９％，報２９４５﹒８５點，是四個月以來收盤新低，昨日升

幅全銷。深成指更跌１﹒５３％，創業板指更吐１﹒５９％。

悲觀情緒籠罩，成交持續陷入低迷，兩市全日成交６２５７億元人民幣，按日減２﹒８％，

是年內第三低成交水平。

港股Ａ股齊刷近月低位，「六絕」幾乎無懸念，惟盼７月在政策市加持下實現「七翻身」。

中共中央政治局會議決定，中共第二十屆三中全會將於７月１５日至１８日在北京召開，會上將

審議《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿。



＊關稅糾紛未解，車企股多數跌＊



歐盟即將於下月４日起對中國電動車加徵臨時關稅，早前中歐雙方已經商定就此啟動磋商，

惟談判具體事宜官方未作發布。

外電引述知情人士報道，歐盟在收到受影響車企提交的更多資訊後，將微調相關關稅稅率。

根據調整後的方案，上汽集團的關稅稅率由３８﹒１％降至３７﹒６％，吉利汽車

（００１７５）的稅率由２０％降至１９﹒９％，比亞迪（０１２１１）稅率不變，維持在

１７﹒４％。至於願意配合調查但未被抽樣的車企，將平均徵收關稅２０﹒８％，其他不配合調

查的車企則被徵收３７﹒６％關稅。最終的關稅將於１１月歐盟反補貼調查結束後確定。

如果上述消息屬實，歐方調減幅度幾乎不值一提，恐怕中方未必收貨。中國連日來一再呼籲

歐盟取消關稅，商務部並遊說德國、芬蘭等國家在歐盟內發揮作用，推動談判順利進行。但分析

人士和業界都認為讓歐盟取消加徵關稅的可能性等於零，除非中國「展現做出重大讓步的意願」

。

今日汽車股多數走跌，比亞迪挫２﹒８％，吉利汽車跌２﹒７％，理想汽車（０２０１５）

收跌１﹒５％，小鵬汽車（０９８６８）跌１﹒１％，只有蔚來（０９８６６）一枝獨秀，全日

收升２﹒５％。



＊資本市場未翻身，中資券商股悲觀＊



中國資本市場表現不景，加上內地金融機構限薪令在部分央企落實，進一步確認市場悲觀預

期，券商股集體跌，海通證券（０６８３７）瀉３﹒７％，中金（０３９０８）跌３％，中信建

投（０６０６６）跌２﹒５％，國泰君安（０２６１１）挫２％，中國銀河（０６８８１）、中

信証券（０６０３０）跌１﹒９％，華泰六八八六（０６８８６）跌１﹒３％。

內地有傳金融機構「限薪令」已經部分落地，一些公募基金經理人被施壓歸還過去幾年中透

過「非合規」渠道獲得的薪酬。另外，《彭博》引述知情人士指，招商局集團、中國光大集團和

中信集團等國企近期已要求其金融業務的高級員工放棄推遲發放的獎金，並在部分情況下要求返

還超過２９０萬人民幣的稅前薪酬。

與此同時，根據內媒統計，由今年初起至昨日內地已有１５７位基金經理離任，其中不乏管

理產品經驗超十年的公募「老將」，且年內有高達１１４２隻產品宣布其基金經理離任，這些產

品往往由年輕一代的基金經理接管。隨著內地金融圈熱議高收入員工被要求退還工資的事件，業

界擔心未來一段時間基金經理增聘、卸任、離職公告將更加頻繁。

不過有基金公司人士對內媒表示，中基協去年修訂《基金經理註冊登記規則》，基金經理在

所管產品募集期、封閉期以及管理產品未滿一年內離職受到更多約束，而且大部分業績平庸的基

金經理離職後的選擇並不多，即使創辦私募基金，在市場不好的情況下壓力也甚於往年。





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