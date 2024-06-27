《Ａ股焦點》茅台股價跌１％，有經銷商反映銷量銳減虧本出貨

《經濟通通訊社２７日專訊》白酒股今早重返下跌，龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）跌

１﹒１％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒２％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌

１﹒８％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒５％，酒鬼酒（深：０００７９９）軟１﹒２％

。

據傳茅台為穩定價格將取消１２瓶裝（大箱）投放，飛天茅台市場批發價已開始出現止跌反

彈的跡象。白酒行業新媒體《今日酒價》今日公布，２４年飛天茅台散瓶批發參考價從前一日的

２４９０元（人民幣．下同）上漲至２２５０元，原箱的２４年飛天茅台的批發參考價漲至每瓶

２５００元，昨日報價每瓶２４９０元。

不過外界對茅台酒價格後市仍不感樂觀，因過去多年來茅台價格和中國房地產市道呈「捆綁

」關係。據內媒《每日經濟新聞》引述一位來自成都的酒商稱，因為飛天茅台價格在４月起快速

下跌，他之前一共有九家店，今年就關掉了兩家。他向報道透露其九成的白酒都賣給了房地產和

工程行業，但隨著地產、工程行業的景氣度下行，直接影響了他店裏的生意，他在過往端午節都

要賣掉兩三百瓶茅台酒，但是今年端午節僅賣出了八九十瓶，現在處於「賣一瓶虧一瓶」的狀態

。（ｅｙ）

