【國務會議】李強：要加大力度吸引和利用外資

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院總理李強２６日主持召開國務院常務會議，研究利用外

資工作，部署加強技能人才培養著力解決結構性就業矛盾工作。



＊優化藥品、醫療器械等領域外資政策＊



會議指出，要加大力度吸引和利用外資，多措並舉穩外資。要深化重點領域對外開放，落實

製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。一視同仁支

持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。要持續提升投資便利化水平，優化藥品

、醫療器械等領域外資政策，拓展保稅維修新業態新模式，進一步強化服務保障機制。要打造「

投資中國」品牌，修訂發布新版《鼓勵外商投資產業目錄》，提高外籍人員工作便利度。



＊通過保守國家秘密法實施條例，嚴防失洩密案件發生＊



會議審議通過《關於加強護士隊伍建設優化護理服務的指導意見》和《中華人民共和國保守

國家秘密法實施條例（修訂草案）》，指出要依法依規做好保密工作，及時消除隱患、堵塞漏洞

，嚴防失洩密案件發生。要廣泛開展保密普法宣傳活動，加強條例解讀引導，營造自覺保守國家

秘密的良好氛圍。

會議又提出，要加強技能人才培養，更多培養市場緊缺、企業急需的技能人才。要加大支持

政策力度，用好培訓補貼等資金，針對高校畢業生、農民工等重點人群強化就業服務，發揮招聘

平台、人才市場作用，更好促進人崗適應、供需匹配。（ｌｃ）

