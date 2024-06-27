《神州基金》傳部分私募因ＦＯＦ管理人配資問題正在被調查

《經濟通通訊社２６日專訊》近日，網上傳聞指，上海一家５０億元（人民幣．下同）規模

以上私募被調查，涉嫌配資黑吃黑。

對此，《上海證券報》經核實確認，近期確實有一些私募因ＦＯＦ管理人配資問題正在被調

查，牽扯較多機構。但截至上周五（２１日）尚未移送檢察院審查起訴。

ＦＯＦ又稱為基金中的基金，將多隻基金捆綁在一起，投資ＦＯＦ等於同時投資多隻基金，

令投資成本大大降低。

報道引述業內人士指，私募ＦＯＦ管理人配資是違規的，但明面上很難識別。舉例來說，一

家私募ＦＯＦ管理人發行了私募ＦＯＦ產品Ａ，並將Ａ投資於另一隻私募產品Ｂ。需要配資的投

資者可以將自己的錢也投入Ｂ產品中，而後與Ｂ產品所在私募簽訂通道協議，由需要配資的投資

者全權操作Ｂ產品，並通過簽訂「抽屜協議」承諾付給Ａ產品資金使用利息以及Ｂ產品通道費。

如此一來，部分投資人便可以借助私募產品獲得極高的槓桿比例。

傳聞中的「黑吃黑」就是指Ｂ產品的私募將錢據為己有，即捲款跑路。事實上，私募ＦＯＦ

配資確實存在此類風險。

還有量化私募人士稱，配資的模式較為多樣，部分資金充裕的人（金主）還會設立「偽

ＦＯＦ」，與資金需求方簽訂協議約定配資比例。比如，資金需求方有１０００萬元，需要配資

９０００萬元，便可以將自己的１０００萬元通過隱蔽的方式轉給金主，並設立由自己管理的私

募基金，金主再以ＦＯＦ的形式投資１億元到私募基金，從而實現配資，資金成本支付的方式則

可以是投資顧問費等。

分析指，私募配資問題被調查，揭示了私募行業的監管盲點和風險。「黑吃黑」現象暴露了

私募ＦＯＦ配資的隱蔽性和複雜性，這種高槓桿操作不僅增加了市場波動性，也給投資者帶來了

巨大風險。監管層的介入調查，意味著私募行業的合規性將得到加強，未來可能有更多的「灰色

操作」被清理，推動行業向更加健康和透明的方向發展。這對提升整個私募行業的信譽和吸引長

期資本具有積極意義。（ｌｃ）

