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AH股新聞

27/06/2024 09:16

【提振Ａ股】中金所：積極創造條件吸引更多中長期資金入市

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國金融期貨交易所２６日召開「服務壯大資本市場長期投資
力」座談會。中金所表示，下一步，將積極創造條件吸引更多中長期資金入市，以風險管理功能
的有效發揮助力資本市場高質量發展，服務金融強國建設。
　　　來自證券公司、公募基金、保險資管、商業銀行的與會機構代表一致表示，建議進一步推
出更多滿足精準化風險管理需求的工具，提升市場流動性，優化交易機制，深化市場培育，加快
推動對外開放。（ｌｃ）

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