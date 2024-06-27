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AH股新聞

27/06/2024 14:17

Ｂ站董事長：去年ＡＩ相關內容日均播放量同比增八成

　　《經濟通通訊社２７日專訊》綜合內媒報道，Ｂ站（嗶哩嗶哩）（０９６２６）董事長兼
ＣＥＯ陳睿昨日在公司１５周年慶上表示，２０２３年，Ｂ站ＡＩ相關內容的日均視頻播放量同
比增長超過８０％，爆款內容涵蓋科普資訊、ＡＩ技術應用、數字人和創意應用等領域。
　　陳睿介紹，對ＡＩ最感興趣、關注度最高、最願意應用的人群，都在Ｂ站。每個月有超過
８０００萬用戶在Ｂ站看ＡＩ，相關內容消費人群中有六成為「００後」。同時，Ｂ站還是ＡＩ
行業從業者最密集的社區。國內超過九成ＡＩ廠商選擇在Ｂ站與用戶溝通，不僅包括文心一言、
ｋｉｍｉ、通義千問這樣的頭部廠商，還有各種一線工作人員的工作實錄。
　
＊Ｂ站月均活躍用戶達３﹒４１億人＊
　
　　另外，陳睿稱中國近７成「９０後」（含００後）是Ｂ站的月活用戶。今年第一季度，Ｂ站
日均活躍用戶達１﹒０２億，月均活躍用戶達３﹒４１億人，均創歷史新高。
　　陳睿還表示，很難想象有１０００萬人一年有超過３６０天的時間會上Ｂ站，同時每個月全
勤用戶大概有２０００萬個。２０１８年註冊的正式會員在今年仍然有７５％活躍於Ｂ站。
（ｒｙ）

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