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AH股新聞

27/06/2024 15:51

【歐盟加稅】王文濤：冀芬蘭推動歐方在關稅磋商中展現誠意

　　《經濟通通訊社２７日專訊》商務部部長王文濤２６日會見芬蘭經濟事務與就業部經濟事務
部長呂德曼。雙方就中芬、中歐經貿關係交換意見。王文濤並表示，希望芬蘭可在歐盟內發揮建
設性作用，推動歐方在關稅磋商中展現誠意。
　
＊中國願與芬方拓新能源等新興領域合作＊
　
　　王文濤表示，中國政府願與芬方進一步加強經貿往來，拓展新能源、循環經濟等新興領域合
作，共同為兩國企業打造開放、公平的營商環境。
　　王文濤強調，近期歐盟針對中國企業採取一系列貿易保護主義措施，不顧中方反對執意對中
國電動汽車發起反補貼調查，在初裁披露中擬對中國電動汽車徵收高額關稅，是以「公平競爭」
之名行「不公平競爭」之實。近日雙方商定以事實和規則為基礎啟動磋商，希望芬方堅持自由貿
易原則，在歐盟內發揮建設性作用，推動歐方在磋商中展現誠意，與中方相向而行。
　　呂德曼表示，芬蘭政府高度重視對華經貿合作，芬經濟界一直視中國為全球最重要市場，願
同中方進一步加強溝通交流，用好中芬創新企委會平台，積極參與中國國際進口博覽會，擴大雙
向投資和技術貿易，並推動循環經濟等新領域合作。歐中雙方有解決經貿摩擦的成功經驗，芬方
贊成雙方在世貿組織規則框架下，通過對話協商妥善解決分歧。（ｒｙ）

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