標普維持中國Ａ＋評級、展望穩定，財政部：對中國發展前景的認可

《經濟通通訊社２７日專訊》標普全球評級確認，維持中國主權信用「Ａ＋」評級、展望「

穩定」不變。

中國財政部有關負責人回應稱，在前期穆迪、惠譽下調中國主權信用評級展望的情況下，標

普作出維持穩定的決定，是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可，也體現了標普評級團隊

的獨立性和專業性。此前，標普評級團隊來華複評，與中國政府相關部門及智庫、市場機構開展

了深入細致的溝通，還到有關地方進行了調研座談，對客觀判斷中國主權信用狀況提供了支撐。

該負責人表示，正如標普所言，雖然中國經濟面臨一些問題和挑戰，但隨著宏觀政策落地見

效，未來仍將保持穩定增長。中國具有市場規模大、內生活力強、發展基礎厚實、新動能加快發

展、各種要素資源保障良好等多重優勢，加上中國政府不斷優化宏觀調控政策，強化逆周期和跨

周期調節，將進一步增強內生發展動力，鞏固和增強經濟回升向好態勢。近期，世界銀行、國際

貨幣基金組織相繼上調了中國經濟增速預期，很好地印證了上述觀點。

該負責人又表示，希望國際評級機構多到中國走一走、看一看，更加深入地認識和理解中國

，更加全面、辯證、發展地看待中國經濟發展潛力和主權信用水平。（ｓｌ）

