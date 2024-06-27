《打擊貪腐》中國國防部前部長李尚福、魏鳳和被開除黨籍

《經濟通通訊社２７日專訊》據《央視新聞》報道，中共中央政治局會議今日審議並通過中
央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》、《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見
的報告》，決定給予李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終止其中共二十大代表資格，涉嫌犯罪問題
移送軍事檢察機關依法審查起訴。此前，中央軍委已決定給予李尚福、魏鳳和開除軍籍處分，並
分別取消陸軍上將軍銜、火箭軍上將軍銜。
＊李尚福被指嚴重污染軍隊裝備領域政治生態＊
報道指，根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經黨中央研究決定，２０２３年８
月３１日，由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查。現已查明，李尚福嚴重違
反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和
他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當
利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。
審查調查中還發現李尚福其他嚴重違紀違法問題線索。李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，
背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染軍隊裝備領域
政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害
，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。
＊魏鳳和被批「忠誠失節」嚴重污染部隊政治生態＊
此外，報道指，根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經黨中央研究決定，
２０２３年９月２１日，由軍委紀委監委對魏鳳和嚴重違紀違法問題立案審查調查。現已查明，
魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，
違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利
益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。
審查調查中還發現魏鳳和其他嚴重違紀違法問題線索。魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，
信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態，給黨的
事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，
危害特別巨大。
現年６６歲的李尚福去年３月接替魏鳳和出任國防部長。然而，李尚福去年８月起未再公開
露面，當時有傳聞稱，其因涉嫌軍事裝備採購腐敗而接受中央軍委紀律檢查委員會的調查。至於
魏鳳和，此前也有傳涉及李尚福案，因其去年９月底缺席十一國慶招待會，今年春節又不在「老
同志」看望名單，惟魏鳳和的名字上月突然「重現」央視新聞聯播畫面，外界當時揣測其已「平
安」。（ｓｌ）
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