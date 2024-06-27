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AH股新聞

27/06/2024 09:26

《Ａ股行情》人民幣續承壓滬指低開０﹒３３％，陸股通淨流出不改

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市昨日（２６日）午後經歷一波顯著反彈，然而大市氣
氛仍未好轉，當日外資繼續循陸股通淨流出近２０億元（人民幣．下同），在過去１３個交易日
內有１２日均錄淨流出。人民幣繼續承壓，中間價繼續創去年１１月以來新低，滬綜指恢復低走
，開市報２９６２﹒７點，低開０﹒３３％，至於深成指低開０﹒４７％，創業板指低開
０﹒６３％，大部分行業板塊下跌，地產股逆市高開。
　　在上海、廣州、深圳相繼鬆綁樓市調控後，北京樓市政策終於跟上。北京市住建委等四部門
公布，首套房最低首付款比例調整為不低於２０％，首套房貸利率下限調整為３﹒５％，多子女
家庭購二套房認定為首套。新政還提出要組織開展住房「以舊換新」活動。
　　國務院總理李強昨日主持召開國務院常務會議，研究利用外資工作，部署加強技能人才培養
著力解決結構性就業矛盾工作。會議指出，要加大力度吸引和利用外資，多措並舉穩外資。要深
化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大
開放試點舉措。
　　據《彭博》引述知情人士指，招商局集團、中國光大集團和中信集團等國企近期已向其要求
金融業務的高級員工放棄推遲發放的獎金，並在部分情況下要求返還超過２９０萬元的稅前薪酬
。報道還指出，一些公募基金經理人也被施壓歸還過去幾年中透過「非合規」渠道獲得的薪酬。
　　人民銀行今日進行１０００億元７天期逆回購，淨回籠８００億元，連續兩日共收水
１０８０億元。（ｅｙ）

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