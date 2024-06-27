《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒５％上日升幅化雲煙，銀行股淡市走強

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市昨日（２６日）午後經歷一波顯著反彈，然而大市氣

氛仍未好轉，成交低迷，當日外資繼續循陸股通淨流出近２０億元（人民幣．下同），在過去

１３個交易日內有１２日均錄淨流出。人民幣繼續承壓，中間價繼續創去年１１月以來新低，拖

累大市表現，滬綜指今早恢復低走，加上５月工業企業利潤數字不理想，半日共超過３９００隻

個股飄綠，盤中一度低見２９４４﹒９點，半日收跌０﹒５１％，報２９５７﹒３９點，昨日升

幅全銷。深成指跌０﹒８９％，創業板指更吐１﹒０６％。

兩市半日成交３８６８億元，低於４０００億元，但較上日同時段成交已回升超過２０％。

國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２７５４３﹒８億元，

同比增長３﹒４％，增速比１－４月份回落０﹒９個百分點；５月份，工業企業實現利潤同比僅

增０﹒７％，興４月工業企業利潤由３月下降３﹒５％轉為增４％，出現顯著放緩。



＊北京地產股提振不顯著＊



工業利潤數據弱，化工板塊領跌，同益股份（深：３００５３８）挫５％，爭光股份

（深：３０１０９２）跌４﹒７％，昊帆生物（深：３０１３９３）、輝豐股份

（深：００２４９６）跌４﹒６％，金石資源（滬：６０３５０５）跌４﹒５％；化纖股同跌，

新鄉化纖（深：０００９４９）挫４﹒２％，恒天海龍（深：０００６７７）跌３﹒１％，中簡

科技（深：３００７７７）跌２﹒９％，中復神鷹（滬：６８８２９５）跌２﹒７％，吉林化纖

（深：０００４２０）跌２﹒５％。

北京市住建委等四部門公布，首套房最低首付款比例調整為不低於２０％，首套房貸利率下

限調整為３﹒５％，多子女家庭購二套房認定為首套。新政還提出要組織開展住房「以舊換新」

活動。北京地產股早段升盤中表現回落，大龍地產（滬：６００１５９）升６﹒８％，京能置業

（滬：６００７９１）升３％，空港股份（滬：６００４６３）、首開股份

（滬：６００３７６）倒跌０﹒５％。



＊工行鞏固股王寶座＊



Ａ股跌跌不休，投資者信心再失，在憧憬國家隊救市及避險情緒高漲下，重磅銀行股行情風

景獨好。其中工商銀行（滬：６０１３９８）漲１﹒２％，報５﹒７元，股價創新高，總市值更

突破２﹒０２萬億元，鞏固「新股王」地位；交通銀行（滬：６０１３２８）股價升１﹒５％，

報７﹒４４元，股價同創新高。

其他銀行股方面，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、農業銀行（滬：６０１２８８）升

１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１％

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