《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒５％上日升幅化雲煙，銀行股淡市走強

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市昨日（２６日）午後經歷一波顯著反彈，然而大市氣
氛仍未好轉，成交低迷，當日外資繼續循陸股通淨流出近２０億元（人民幣．下同），在過去
１３個交易日內有１２日均錄淨流出。人民幣繼續承壓，中間價繼續創去年１１月以來新低，拖
累大市表現，滬綜指今早恢復低走，加上５月工業企業利潤數字不理想，半日共超過３９００隻
個股飄綠，盤中一度低見２９４４﹒９點，半日收跌０﹒５１％，報２９５７﹒３９點，昨日升
幅全銷。深成指跌０﹒８９％，創業板指更吐１﹒０６％。
兩市半日成交３８６８億元，低於４０００億元，但較上日同時段成交已回升超過２０％。
國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２７５４３﹒８億元，
同比增長３﹒４％，增速比１－４月份回落０﹒９個百分點；５月份，工業企業實現利潤同比僅
增０﹒７％，興４月工業企業利潤由３月下降３﹒５％轉為增４％，出現顯著放緩。
＊北京地產股提振不顯著＊
工業利潤數據弱，化工板塊領跌，同益股份（深：３００５３８）挫５％，爭光股份
（深：３０１０９２）跌４﹒７％，昊帆生物（深：３０１３９３）、輝豐股份
（深：００２４９６）跌４﹒６％，金石資源（滬：６０３５０５）跌４﹒５％；化纖股同跌，
新鄉化纖（深：０００９４９）挫４﹒２％，恒天海龍（深：０００６７７）跌３﹒１％，中簡
科技（深：３００７７７）跌２﹒９％，中復神鷹（滬：６８８２９５）跌２﹒７％，吉林化纖
（深：０００４２０）跌２﹒５％。
北京市住建委等四部門公布，首套房最低首付款比例調整為不低於２０％，首套房貸利率下
限調整為３﹒５％，多子女家庭購二套房認定為首套。新政還提出要組織開展住房「以舊換新」
活動。北京地產股早段升盤中表現回落，大龍地產（滬：６００１５９）升６﹒８％，京能置業
（滬：６００７９１）升３％，空港股份（滬：６００４６３）、首開股份
（滬：６００３７６）倒跌０﹒５％。
＊工行鞏固股王寶座＊
Ａ股跌跌不休，投資者信心再失，在憧憬國家隊救市及避險情緒高漲下，重磅銀行股行情風
景獨好。其中工商銀行（滬：６０１３９８）漲１﹒２％，報５﹒７元，股價創新高，總市值更
突破２﹒０２萬億元，鞏固「新股王」地位；交通銀行（滬：６０１３２８）股價升１﹒５％，
報７﹒４４元，股價同創新高。
其他銀行股方面，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、農業銀行（滬：６０１２８８）升
１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１％
。（ｅｙ）
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