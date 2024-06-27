《Ａ股行情》救市無力滬指再下行收跌０﹒９％，成交年內第三低

《經濟通通訊社２７日報道》滬深股市昨日（２６日）午後經歷一波顯著反彈，然而大市氣

氛仍未好轉，成交低迷，當日外資繼續循陸股通淨流出，加上人民幣繼續承壓，今日兩市重返下

跌，且愈跌愈急。

滬綜指今早恢復低走，盤中公布的５月工業企業利潤數字不理想，影響行業板塊普遍飄綠，

盡管中證５００ＥＴＦ、滬深３００ＥＴＦ盤中成交放量增，內媒吹風「資金抄底」，然而市場

並不買帳，午後跌幅更進一步加劇，全日超４５００隻個股下跌，上升個股僅５００隻，重磅銀

行股及中字頭股份上升惟無力撐起股市，個股中位數表現為下跌近２％。滬綜指在接近全日最低

位收市，跌０﹒９％，報２９４５﹒８５點，是四個月以來收盤新低，昨日升幅全銷。深成指更

跌１﹒５３％，創業板指更吐１﹒５９％。

悲觀情緒籠罩，成交持續陷入低迷，兩市全日成交６２５７億元，按日減２﹒８％，是年內

第三低成交水平。另外值得留意的是滬深交易所隔夜回購利率一度飆升，亦對大市構成壓力。

中共中央政治局會議決定，中共第二十屆三中全會將於７月１５日至１８日在北京召開，會

上將審議《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿。

國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額２７５４３﹒８億元，

同比增長３﹒４％，增速比１－４月份回落０﹒９個百分點；５月工業企業實現利潤同比僅增

０﹒７％，興４月工業企業利潤由３月下降３﹒５％轉為增４％，出現顯著放緩。



＊券商股幾近全線跌＊



資本市場表現不景，加上內地金融機構限薪令在部分央企落實，進一步確認市場悲觀預期，

券商股幾乎全線飄綠。首創證券（滬：６０１１３６）瀉４﹒５％，華鑫股份

（滬：６００６２１）跌３﹒４％，東方財富（深：３０００５９）跌３％，國聯證券

（滬：６０１４５６）跌２﹒８％，天風證券（滬：６０１１６２）跌２﹒２％，信達證券

（滬：６０１０５９）跌１﹒８％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒６％。

大部分行業板塊集體跌，地產股盡管有北京放寬樓市調控消息支撐，跌勢依然居前。新湖中

寶（滬：６００２０８）瀉３﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口

（深：００１９７９）跌２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒６％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒３％，綠地控股（滬：６００６０６）走低２﹒１％。



＊中字頭穩盤逆市升＊



Ａ股跌跌不休，在憧憬國家隊救市及避險情緒高漲下，重磅銀行股行情風景獨好。其中工商

銀行（滬：６０１３９８）漲１﹒２％，報５﹒７元，股價創新高，總市值更突破２﹒０２萬億

元，鞏固「新股王」地位；交通銀行（滬：６０１３２８）股價升１﹒５％，報７﹒４４元，股

價同創新高。

其他銀行股方面，郵儲銀行（滬：６０１６５８）漲１﹒８％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒９％。

除了銀行股外，其他中字頭股份亦見穩盤，中國電信（滬：６０１７２８）漲２﹒２％，中

國移動（滬：６００９４１）升２﹒１％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）升１﹒６％，中國電

建（滬：６０１６６９）升１﹒１％，中國船舶（滬：６００１５０）升０﹒９％，國投電力

（滬：６００８８６）揚０﹒８％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４５４﹒１２ －０﹒７５

上證綜合指數 ２９４５﹒８５ －０﹒９０ ２６６６﹒７１

上證Ａ股指數 ３０８８﹒２８ －０﹒９０

深證成份指數 ８８４９﹒７０ －１﹒５３ ３５９６﹒５２

深圳創業板指數 １７０３﹒２０ －１﹒５９

上證Ｂ股指數 ２２６﹒０２ －１﹒０５ ０﹒８２

深證Ｂ股指數 １１２７﹒５５ －０﹒３４ ０﹒５９

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