《神州基金》央企系公募基金經理被要求退薪，市場憂離職潮持續

《經濟通通訊社２７日專訊》內地有傳金融機構「限薪令」已經部分落地，一些公募基金經

理人被施壓歸還過去幾年中透過「非合規」渠道獲得的薪酬。另外，《彭博》引述知情人士指，

招商局集團、中國光大集團和中信集團等國企近期已要求其金融業務的高級員工放棄推遲發放的

獎金，並在部分情況下要求返還超過２９０萬人民幣的稅前薪酬。

與此同時，根據內媒統計，由今年初起至昨日（２６日）內地已有１５７位基金經理離任，

其中不乏管理產品經驗超十年的公募「老將」，且年內有高達１１４２隻產品宣布其基金經理離

任，這些產品往往由年輕一代的基金經理接管。隨著內地金融圈熱議高收入員工被要求退還工資

的事件，業界擔心未來一段時間基金經理增聘、卸任、離職公告將更加頻繁。

不過有基金公司人士對內媒表示，中基協去年修訂《基金經理註冊登記規則》，基金經理在

所管產品募集期、封閉期以及管理產品未滿一年內離職受到更多約束，而且大部分業績平庸的基

金經理離職後的選擇並不多，即使創辦私募基金，在市場不好的情況下壓力也甚於往年。



＊胡錫進贊同基金經理退薪，網民有質疑聲音＊



才剛炒股滿１年的前《環球時報》總編胡錫進在微博上分享了有關部分央企系公募基金啟動

員工退薪工作的新聞，對當局要求過高收入的基金經理退錢表示贊同，因為基民們虧得一塌糊塗

，基金經理卻旱澇保收，情況嚴重不公平，等同於吸了或幫著吸了基民的血。

胡錫進的話獲得了不少內地股民的贊同，但也有人對此表示不同意見。有網民指出，投資者

當初認購基金的時候，管理費是白紙黑字清楚寫在合同上，基金公司要求基金經理退薪可能違約

；也有網民表示，基金經理的錢是退給公司而不是基民，就算要求基金公司員工退薪也不會讓投

資者受益。（ｅｙ）

