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AH股新聞

27/06/2024 10:24

【提振內房】重慶首個國企收購存量房項目投入使用，已租出逾六成

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中央大力支持國企收購符合條件的存量商品房用作保障性住房
，據《每日經濟新聞》報道，其中重慶首個國企批量收購商品房用作租賃住房項目重慶佳寓光環
店已於６月２３日投入使用，首批共提供９５套房源，全部單間套房設計，每套面積約３５平方
米，月租１５００元（人民幣．下同）左右，家具家電齊全，目前出租率已超過六成。
　　該項目位於重慶照母山板塊，緊鄰軌道５號線重光站，步行６分鐘可達光環購物中心、金科
商業中心，商圈配套完善。報道引述重慶佳寓光環店工作人員指，租房門檻比較低，「沒有特殊
限制，有住房需求的都可以申請」。在正式投入使用前，項目已自６月１３日起對外招租，當時
的宣傳還顯示，租金可享九二折至九五折。據貝殼找房Ａｐｐ，緊鄰該項目的小區，兩臥室精裝
房源月租約２７００－２８００元，面積約２５平方米的月租約７９５元；同區域一處公寓同等
面積租金介乎１５００－１８００元。
　　報道指出，重慶市屬國企重慶嘉寓公司、重慶建渝住房租賃基金共收購了７個項目，包括上
述項目，合計４２０７套房源。這些項目大多集中在軌道交通站點和商業商務區、產業園區、校
區、醫院區等「一點四區」人口聚集區，以７０平方米以下小戶型為主，預計今年內重慶中心城
區還有近１０００套房源將投入使用。（ｓｌ）

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