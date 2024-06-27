《中國要聞》深圳水貝黃金生意繼續跌，有商戶打起「價格戰」

《經濟通通訊社２７日專訊》美元匯價走強，現貨黃金周三失守２３００美元╱盎司，低見

２２９３﹒４５美元╱盎司，從５月２０日所創的約２４５０美元歷史最高位回落約６％，但仍

然處於高位。據《央視財經》報道，內地最大黃金珠寶交易集散地深圳水貝國際珠寶交易中心（

下稱「水貝市場」）生意繼續受挫，不但黃金商戶銷增大跌，黃金加工廠亦已減產，黃金回收業

務量也回落。

報道引述水貝的黃金商戶稱，自３月中旬起金價上漲後，黃金銷量基本上每個月都下降５％

到１０％，「去年同期一個月黃金批發能做到６０公斤，今年只能做到２０多公斤」。黃金批發

商亦表示，以前一周來水貝採購一次，現在一個月兩次。有水貝商戶更稱，水貝黃金商戶之間也

打起了「價格戰」，個別商戶竟然將古法金飾品加工費調降至每克３－５元人民幣，而正常為每

克約１００元人民幣。

同時，水貝多家黃金加工企業的訂單均明顯下滑，部分企業甚至直接停工放假。有工廠負責

人表示，訂單下滑，下游商家補充黃金原料的意願不足，令到黃金加工企業的原料周轉也減慢。

不少黃金加工企業處於半開工狀態，員工在工位上休息，等著黃金原料送達。而此前隨著金價上

漲而業務增多的水貝黃金回收商，因近期金價波動，業務也回落了不少，回收金料的工廠中，工

人變得清閒。（ｓｌ）

