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AH股新聞

27/06/2024 11:25

【聚焦數據】深圳首５月工業增加值增１２﹒３％，消費增１﹒８％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市統計局公布，１－５月，全市規模以上工業增加值同比
增長１２﹒３％。從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增
加值分別增長６﹒１％、１３﹒１％、７﹒９％。主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其
他電子設備製造業增加值增長１８﹒４％。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，３Ｄ打印
設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長６８﹒６％、４３﹒５％、３２﹒４％。
　
＊電子及通信設備製造投資增長逾一倍＊
　
　　１－５月，全市固定資產投資同比增長９﹒１％。其中，工業投資增勢強勁，增長
６７﹒１％。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長７３﹒１％。高技術產業投資活躍，高
技術製造業投資增長９７﹒２％，其中，電子及通信設備製造投資增長１０９﹒１％。社會領域
投資快速增長，其中，居民服務、修理和其他服務業投資增長７６﹒６％，教育投資增長
２６﹒３％。
　　１－５月，全市社會消費品零售總額４１６９﹒８２億元，同比增長１﹒８％。分消費類型
看，商品零售增長１﹒９％；餐飲收入增長０﹒８％。消費升級類商品保持較快增長，其中，限
額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長５﹒３％、７﹒２％。網上零售
持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長４﹒９％。
　
＊出口增近四成，進口增近三成，ＣＰＩ漲０﹒２％＊
　
　　１－５月，全市進出口總額１８１１８﹒０２億元（人民幣．下同），同比增長３４﹒３％
。其中，出口１１５９２﹒６５億元，增長３７﹒２％；進口６５２５﹒３７億元，增長
２９﹒４％。其中，一般貿易進出口增長５０﹒９％，佔進出口總額的５８﹒６％，比重較上年
同期提高６﹒４個百分點。
　　５月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１３３２９３﹒００億元，同比增長
２﹒２％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９５２６６﹒９６億元，同比增長５﹒９％。
　　１－５月，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒２％。其中，食品煙酒價格下降０﹒３％
，衣著價格上漲３﹒６％，居住價格上漲０﹒２％。（ｓｌ）

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