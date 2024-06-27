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AH股新聞

27/06/2024 11:25

《中國要聞》科技部：錨定２０３５年建成科技強國加快形成路線圖

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國科技部黨組昨（２６日）召開中心組學習（擴大）會議，
科技部黨組書記、部長陰和俊主持會議並講話。會議強調，要錨定２０３５年建成科技強國的戰
略目標，堅持走中國特色自主創新道路，強化統籌協調和系統布局，會同有關方面加快形成貫徹
落實全國科技大會部署重點任務的具體舉措，形成時間表、路線圖。
　　會議強調，要落實「四抓」（抓戰略、抓規劃、抓政策、抓服務）要求，加強戰略規劃、政
策措施、重大任務、科研力量、資源平台、區域創新等方面的統籌，凝聚起推動科技創新的強大
合力。加快論證實施一批科技重大項目，加強關鍵核心技術攻關，夯實基礎研究根基。強化科技
基礎能力建設，加強科學儀器、基礎軟件、科研試劑等攻關。推動科技創新與產業創新深度融合
，強化企業科技創新主體地位，促進科技成果轉化，做好科技金融這篇文章，助力發展新質生產
力。
　　此外，要一體推進教育、科技、人才事業發展，形成具有國際競爭力的人才制度體系。加快
建設具有全球影響力的科技創新中心，支持建設各具特色區域創新高地。擴大科技交流合作，深
入踐行國際科技合作倡議，牽頭組織好國際大科學計劃和大科學工程，形成具有全球競爭力的科
技創新開放環境。（ｓｌ）

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