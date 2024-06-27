【達沃斯論壇】彭森：新一輪改革需推進土地、資金等要素市場化

《經濟通通訊社２７日專訊》中國經濟體制改革研究會會長、國家發改委原副主任彭森今日

（２７日）在夏季達沃斯論壇上表示，中共二十屆三中全會下月召開，最主要的議題就是對新一

輪全面深化改革的重大舉措做出系列性的決定，進一步推進高質量發展、實現中國式現代化，而

新一輪全面深化改革重點應包括推進要素市場化配置改革。

彭森表示，進一步全面深化改革需要堅持目標導向和問題導向相結合，構建高水平社會主義

市場經濟體制，通過改革解決當前的問題，為經濟發展注入新的動力。

對於新一輪全面深化改革，彭森認為有幾個重點：一是建立有活力、有競爭力、有創造力的

市場主體，要提供更好的政策，特別是支持民營經濟的創造性的發展。二是要建立全國統一大市

場，關鍵要破除目前所存在的一些地區封鎖、行政分割、壟斷等問題。同時要推進要素市場化配

置改革，把土地、資本、勞動力、技術和數據要素真正交給市場來配置，市場來定價，充分發揮

其活力，給中國市場注入新的動力。三是要進一步完善市場經濟體系中的一些基礎性制度，包括

產權制度，市場准入制度，競爭性審查制度。（ｓｌ）

