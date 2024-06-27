《中國要聞》中國廣電：明年實現手機免流量看電視，兼容三電信商

《經濟通通訊社２７日專訊》據《新浪科技》報道，在２０２４ ＭＷＣ上海（２０２４上

海世界移動通信大會期間），中國廣電內部人士透露，中國廣電５Ｇ ＮＲ廣播將於明年正式商

用。值得注意的是，５Ｇ ＮＲ廣播已實現無手機卡模式、跨運營商服務，即５Ｇ ＮＲ廣播正

式商用時，可以免流量觀看電視，並且中國廣電以及其他三大運營商的用戶均可使用。

報道介紹，５Ｇ ＮＲ廣播簡單來說是採用５Ｇ方式，將廣播電視信號通過廣播電視發射塔

和移動蜂窩基站發射出去，讓以前只能通過電視觀看的電視節目，可以通過５Ｇ終端觀看。

報道引述中國廣電內部人士表示，５Ｇ ＮＲ廣播已經開始布置設備並測試中，爭取明年正

式商用。目前中國廣電正在聯合華為、中興（００７６３）（深：００００６３）等設備商，

ｖｉｖｏ、ＯＰＰＯ等手機廠商，海思、聯發科等手機芯片廠商聯合推進。可在不改變現有核心

網、基站、手機終端硬件，不需要特殊硬件支持、特別是手機芯片的情況下，僅需要新的驅動程

序，即可實現廣播電視服務，大幅降低產業推廣成本與難度。（ｓｌ）

