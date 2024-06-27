【聚焦數據】首５月工業利潤增速回落至３﹒４％，５月增０﹒７％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－５月份，全國規模以上工業企業實現利

潤總額２７５４３﹒８億元（人民幣．下同），同比增長３﹒４％，增速比１－４月份回落

０﹒９個百分點；５月份，工業企業實現利潤同比僅增０﹒７％，興４月工業企業利潤由３月下

降３﹒５％轉為增４％，出現顯著放緩。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指，受投資收益增速回落等短期因素影響，規上工業企

業利潤增速比１－４月份回落０﹒９個百分點。



＊國企利潤降２﹒４％，採礦業利潤下降１６﹒２％＊



１－５月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額９４３８﹒４億元，同比下

降２﹒４％；股份制企業實現利潤總額２０５１０﹒５億元，增長１％；外商及港澳台投資企業

實現利潤總額６８２７﹒８億元，增長１２﹒６％；私營企業實現利潤總額７３２９﹒３億元，

增長７﹒６％。

１－５月份，採礦業實現利潤總額５０２４﹒５億元，同比下降１６﹒２％；製造業實現利

潤總額１９２８５﹒７億元，增長６﹒３％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

３２３３﹒６億元，增長２９﹒５％。

１－５月份，規模以上工業企業實現營業收入５３﹒０３萬億元，同比增長２﹒９％；發生

營業成本４５﹒２７萬億元，增長３％；營業收入利潤率為５﹒１９％，同比提高０﹒０２個百

分點。（ｃｔ）

