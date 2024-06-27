【數據解讀】統計局：投資收益回落等影響首５月工業利潤增速回落

《經濟通通訊社２７日專訊》１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額

２７５４３﹒８億元（人民幣．下同），同比增長３﹒４％，增速比１－４月份回落０﹒９個百

分點；５月份，工業企業實現利潤同比僅增０﹒７％，興４月工業企業利潤由３月下降３﹒５％

轉為增４％，出現顯著放緩。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指出，受投資收益增速回落等短期因素影響，首５

月規上工業企業利潤增速比１－４月份回落０﹒９個百分點，但從營業收入扣減營業成本計算的

毛利潤角度看，１－５月份企業毛利潤增速比１－４月份加快０﹒８個百分點，連續兩個月加快

，工業企業效益基本面持續改善。

總體看，１－５月份規上工業企業效益持續恢復，但也要看到，國內有效需求仍然不足，內

生動力有待加強，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。



＊工業企業營收持續回升＊



工業生產保持平穩增長，工業品出廠價格回升明顯，共同推動企業營收增速回升。１－５月

份，規上工業企業營業收入同比增長２﹒９％，增速比１－４月份加快０﹒３個百分點，連續兩

個月加快。從當月看，５月份規上工業企業營業收入同比增長３﹒８％，在４月份由降轉增的基

礎上，增速進一步加快０﹒５個百分點。企業營收持續回升，為盈利恢復提供重要支撐。

近八成行業利潤實現增長。１－５月份，在４１個工業大類行業中，有３２個行業利潤同比

增長，佔７８﹒０％，行業增長面比１－４月份擴大２﹒４個百分點。分門類看，採礦業利潤同

比下降１６﹒２％，降幅比１－４月份收窄２﹒４個百分點。



＊裝備製造業成為利潤增長重要引擎＊



１－５月份，裝備製造業利潤同比增長１１﹒５％，增速高於規上工業８﹒１個百分點，拉

動規上工業利潤增長３﹒６個百分點，是今年以來推動規上工業利潤增長貢獻最大的行業板塊。

分行業看，受益於智能手機、高技術船舶、汽車等產品生產較快增長，電子行業利潤增長

５６﹒８％，鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤增長３６﹒３％，汽車行業利潤增長

１７﹒９％。

１－５月份，消費品製造業利潤同比增長１０﹒９％，繼續保持兩位數增長。



＊設備更新等措施顯效，原材料製造業利潤降幅收窄＊



１－５月份，原材料製造業利潤同比下降１５﹒１％，降幅比１－４月份收窄４﹒１個百分

點。分行業看，隨著大規模設備更新等政策措施落地顯效，鋼材市場預期向好、價格回升，鋼鐵

行業５月當月實現利潤９５億元，同比由虧轉盈，扭轉了鋼鐵行業全行業連續３個月當月淨虧損

的局面；有色冶煉行業受產品價格上漲等因素推動，１－５月份利潤增長８０﹒６％，增速比１

－４月份加快２４個百分點。（ｃｔ）

