《中國監管》外匯局：３月末中國銀行業對外淨資產９１４億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年３月末，中國銀行業對外金

融資產１５０７９億美元，對外負債１４１６５億美元，對外淨資產９１４億美元，其中，人民

幣淨負債３０２２億美元，外幣淨資產３９３６億美元。

在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９３１８億美元，債券資產３５２３億美

元，股權等其他資產２２３８億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６２％、２３％和１５％。

分幣種看，人民幣資產３８０４億美元，美元資產７９８４億美元，其他幣種資產３２９１億美

元，分別佔２５％、５３％和２２％。從投向部門看，投向境外銀行部門７４７９億美元，佔比

５０％；投向境外非銀行部門７６００億美元，佔比５０％。

在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７５３５億美元，債券負債３０６６億美元，

股權等其他負債３５６４億美元，分別佔銀行業對外負債的５３％、２２％和２５％。分幣種看

，人民幣負債６８２６億美元，美元負債４３９９億美元，其他幣種負債２９４１億美元，分別

佔比４８％、３１％和２１％。從來源部門看，來自境外銀行部門６３５７億美元，佔比４５％

；來自境外非銀行部門７８０８億美元，佔比５５％。（ｓｌ）

