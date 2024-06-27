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27/06/2024 17:46

《中國監管》外匯局：３月末中國銀行業對外淨資產９１４億美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年３月末，中國銀行業對外金
融資產１５０７９億美元，對外負債１４１６５億美元，對外淨資產９１４億美元，其中，人民
幣淨負債３０２２億美元，外幣淨資產３９３６億美元。
　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９３１８億美元，債券資產３５２３億美
元，股權等其他資產２２３８億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６２％、２３％和１５％。
分幣種看，人民幣資產３８０４億美元，美元資產７９８４億美元，其他幣種資產３２９１億美
元，分別佔２５％、５３％和２２％。從投向部門看，投向境外銀行部門７４７９億美元，佔比
５０％；投向境外非銀行部門７６００億美元，佔比５０％。
　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７５３５億美元，債券負債３０６６億美元，
股權等其他負債３５６４億美元，分別佔銀行業對外負債的５３％、２２％和２５％。分幣種看
，人民幣負債６８２６億美元，美元負債４３９９億美元，其他幣種負債２９４１億美元，分別
佔比４８％、３１％和２１％。從來源部門看，來自境外銀行部門６３５７億美元，佔比４５％
；來自境外非銀行部門７８０８億美元，佔比５５％。（ｓｌ）

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