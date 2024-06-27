《打擊貪腐》上海人大前主任董雲虎受賄近１﹒５億，當庭認罪候判

《經濟通通訊社２７日專訊》上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎受賄一案今日在安

徽省合肥市中級人民法院一審公開開庭審理。董雲虎被控受賄１﹒４８億餘元人民幣，當庭表示

認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

安徽省合肥市人民檢察院起訴指控，２００２年至２０２３年，董雲虎利用擔任中央外宣辦

七局局長，西藏自治區黨委常委、宣傳部部長，上海市委常委、宣傳部部長，上海市政協黨組書

記、主席，上海市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，

為有關單位和個人，在融資貸款、土地出讓、企業經營和人事安排等事項上提供幫助，非法收受

上述單位和個人所送財物，共計折合人民幣１﹒４８億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究董雲虎

的刑事責任。庭審中，檢察機關出示了相關證據，董雲虎及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法

庭的主持下充分發表了意見，董雲虎進行了最後陳述。

６１歲的董雲虎去年７月於任上被查，同年１２月被雙開及被逮捕，今年４月被提起公訴。

中紀委國家監委此前的通報指，董雲虎的問題包括：將政協委員資格等私相授受，對抗組織審查

，搞迷信活動；違規收受禮品禮金，大肆接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織函詢時不如

實說明問題，違規為他人職務晉升提供幫助；長期佔有公物，由他人支付應由其個人支付的費用

，搞權色交易；干預和插手司法活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務

便利為他人在融資貸款、土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

