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AH股新聞

27/06/2024 17:21

《神州債市》內地５月共發地方債９０３６億，專項債６６００億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》財政部公布，２０２４年５月，全國發行新增債券４８１９億
元（人民幣．下同），其中一般債券４３６億元、專項債券４３８３億元。全國發行再融資債券
４２１７億元，其中一般債券２０００億元、專項債券２２１７億元。合計，全國發行地方政府
債券９０３６億元，其中一般債券２４３６億元、專項債券６６００億元。
　　２０２４年５月，地方政府債券平均發行期限１３﹒７年，其中一般債券８﹒２年，專項債
券１５﹒７年。
　　２０２４年５月，地方政府債券平均發行利率２﹒４５％，其中一般債券２﹒３５％，專項
債券２﹒４８％。
　
＊首５月共發地方債逾２﹒８萬億＊
　
　　２０２４年１－５月，全國發行新增地方政府債券１４５２７億元，其中一般債券２９１９
億元、專項債券１１６０８億元。全國發行再融資債券１３６８６億元，其中一般債券５８９１
億元、專項債券７７９５億元。全國發行地方政府債券合計２８２１３億元，其中一般債券
８８１０億元、專項債券１９４０３億元。
　　今年新增地方政府專項債務限額為３﹒９萬億元，專家指意味著下半年發行地方債任務還比
較重，預計第三季度將是新增專項債的發行高峰。
　　２０２４年１－５月，地方政府債券平均發行期限１２﹒９年，其中一般債券８﹒２年，專
項債券１５﹒０年；期內地方政府債券平均發行利率２﹒４９％，其中一般債券２﹒４４％，專
項債券２﹒５１％。（ｓｌ）

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