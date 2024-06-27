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AH股新聞

27/06/2024 15:51

《Ａ股動向》百邦科技盤中暴漲暴跌，疑「殺豬盤」重現

　　《經濟通通訊社２７日專訊》百邦科技（深：３００７３６）股價今日上午出現罕見劇烈波
動，在短短１３分鐘內從下跌７％變成上漲７﹒４９％再到急瀉２０％跌停，振幅近２８％。股
價隨後雖有所震盪修復，但仍然走低跌停，收報１６﹒６６元（人民幣．下同）。值得注意的是
，在今早驚心動魄的觸及跌停瞬間，跌停板上的排單高達６２﹒６萬手。
　
＊百邦科技：不清楚甚麼原因，公司經營沒有問題＊
　
　　就股價異常波動情況，內媒《２１財經》記者以投資人身份聯繫百邦科技的投資者關係部門
，相關人士回應稱，不清楚是甚麼原因，目前公司經營沒有問題。
　　有分析指出，這種情況令人不禁聯想到近年屢禁不止的「殺豬盤」，即不法分子通過各種手
段吸引散戶買入特定股票，待股價達到一定高位後，再大量拋售獲利，而散戶就是他們「刀」下
「待宰的豬」。
　　臨近午間就有投資者在社交平台上載多份聊天記錄，當中顯示有多個股票群「老師」推薦群
友買入百邦科技，而這些「推票」時間點多集中於今早１０時５５分左右，正是百邦科技閃崩的
前３分鐘。從百邦科技相關股票交流論壇上看，部分股民因此中招，在股票拉高階段誤入或直接
買在最高點而遭受損失，也有股民因為手慢沒有入場而直呼慶幸。
　
＊內媒：百邦科技偏向冷門股，本月震盪上行＊
　
　　據《財聯社》報道，百邦科技主營智能移動終端產品、智能硬件產品售後服務及增值服務，
同時也是手機維修行業唯一Ａ股上市公司。從交投數據上看，百邦科技偏向冷門股，截至昨日收
盤，其年內日均成交額僅０﹒６６億元，其中僅有２個交易日（６月６日、６月２６日）成交超
２億元。同時，其年內日均換手率近３﹒５％，且同樣僅有２日（６月６日、６月２６日）換手
率超一成。
　　報道並提到，百邦科技近期股價表現一度顯得較為優異，尤其是本月基本震盪上行，截至昨
日收盤，月內累計上漲近２８﹒８％。（ｓｌ）

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