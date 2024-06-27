【三中全會】三中全會將審議中共中央關於進一步全面深化改革文件

《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央政治局今日（２７日）召開會議，研究進一步全面深

化改革、推進中國式現代化問題。中共中央總書記習近平主持會議。

中共中央政治局聽取了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿

在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提

請二十屆三中全會審議。會議決定，二十屆三中全會於７月１５日至１８日在北京召開。

會議強調，到２０３５年全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更

加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉

全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

會議並指出，進一步全面深化改革要堅持以制度建設為主線，加強頂層設計、總體謀劃，破

立並舉、先立後破，築牢根本制度，完善基本制度，創新重要制度；堅持全面依法治國，在法治

軌道上深化改革、推進中國式現代化，做到改革和法治相統一，重大改革於法有據、及時把改革

成果上升為法律制度；堅持系統觀念，處理好經濟和社會、政府和市場、效率和公平、活力和秩

序、發展和安全等重大關係，增強改革系統性、整體性、協同性。（ｓｌ）

