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AH股新聞

28/06/2024 10:05

【內房困局】北京寫字樓租金五年跌三成，下半年繼續承壓

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今年二季度，北京寫字樓市場無新增供應入市，但市場租賃需
求仍然疲軟，導致市場租金持續下滑，且跌幅擴大。
　　市場機構戴德梁行和高力國際昨日公布的數據顯示，今年二季度，北京全市甲級寫字樓平均
租金為每平方米２７９﹒２元（人民幣．下同），環比下跌３﹒９％。這一跌幅是自２０２０年
二季度以來的最大單季跌幅。北京寫字樓租金自２０１９年起見頂回落，甲級寫字樓每平方米租
金在五年內下跌三成。
　　數據顯示，二季度北京寫字樓市場淨吸納量為４﹒５萬平方米，主要需求來源於搬遷及續租
，分別占季度租賃總成交面積的４５﹒５％和２５﹒５％。從租戶類型來看，金融業和ＴＭＴ依
舊是北京寫字樓市場的主力租戶，分別佔所有行業總成交面積的３３﹒８％和２５﹒５％。
　淨吸納量的增長帶動北京寫字樓空置率環比下降０﹒３個百分點至１８％，但這一空置率仍是
歷史高位。近年來，北京核心商圈中空置率上漲幅度最大的區域是中關村，該區域的寫字樓空置
率在２０１９年末僅為１﹒２％，今年二季度已擴大至１２﹒６％。
　　下半年，北京將有４２﹒５萬平方米的新增供應入市，且９０％以上均位於非核心區域。戴
德梁行北區項目及企業服務部主管鄧姍姍稱，新項目的入市將繼續拉高市場空置率，同時短期內
成本控制仍將成為市場的主要租賃策略；預計下半年，市場需求疲軟加上新增供應將對租賃市場
繼續施壓，市場租金水平或將繼續面臨下行趨勢。（ｌｃ）

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