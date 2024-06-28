  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

28/06/2024 11:43

《駐滬專電》人行上海總部：進一步推動人民幣跨境金融服務發展

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》人行上海總部近日召開２０２４年上海市
跨境人民幣業務工作會議指，２０２３年上海市人民幣跨境收支總額達２３萬億元，繼續保持全
國第一。面對２０２４年金融形勢，要進一步推動人民幣跨境金融服務穩健發展。
　　具體來說，下階段人行上海總部要引導和激勵央企、國企等在人民幣跨境使用上形成示範效
應；加大對大型成套設備出口企業人民幣使用場景的拓展力度，便利其在設備出口和融資業務中
使用人民幣結算；推動人民幣在周邊國家、東盟、東亞及「一帶一路」等區域的使用，為境內外
企業提供安全、便捷、高效的跨境人民幣服務，擴大人民幣國際化朋友圈。
　　同時，將穩慎推動跨境人民幣業務創新，著力拓展包括自貿賬戶在內的跨境人民幣業務場景
。簡化跨境人民幣結算流程，為實體經濟提供更加便利的「無堵點」、「一站式」優質金融服務
，不斷豐富跨境人民幣業務促進貿易投資便利化的內涵和實效。
　　還要積極對接企業跨境投融資需求，依託自由貿易賬戶提供集成式金融服務。積極開展人民
幣跨境貿易融資和境外人民幣貸款業務，支持「走出去」企業、對外投資、對外承包工程等企業
優先採用跨境人民幣貸款。

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金