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AH股新聞

28/06/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政部稱中國經濟增長韌性受認可

　　《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
中共中央政治局召開會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局２７日召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。中共中央
總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於７月１５
日至１８日在北京召開。
　
政策效能釋放，經濟回升向好大勢明朗
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年以來，外部環境複雜嚴峻，中國經濟繼續回升向好，高質量發展邁出新步伐。展望下
半年經濟運行，專家認為，既有政策效能還將進一步釋放，更多增量舉措有望穩步推出，經濟回
升向好、長期向好的趨勢將更加明確。
　
前５個月工業企業利潤同比增長３﹒４％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２７日發布的數據顯示，１至５月，全國規模以上工業企業實現利潤總額
２７５４３﹒８億元人民幣，同比增長３﹒４％，延續年初以來的增長態勢。
　
　
《上海證券報》
　
中共中央政治局召開會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局２７日召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。中共中央
總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於７月１５
日至１８日在北京召開。
　
ＭＬＦ政策利率色彩淡化，利率走廊寬度將收窄
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行行長潘功勝近日在２０２４陸家嘴論壇上透露，未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率
為主要政策利率，目前看，７天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工
具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短及長的傳導關係。這意味著，ＭＬＦ作為最主要
政策利率的地位將發生變化。
　
前５個月規上工業企業效益持續恢復
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２７日發布的數據顯示，今年前５個月，全國規模以上工業企業實現利潤同比增長
３﹒４％，實現營收同比增長２﹒９％，連續２個月加快，顯示出工業生產平穩增長，企業效益
延續恢復的態勢。專家分析，製造業轉型升級進程加快，工業企業利潤有望繼續改善。
　
　
《證券時報》
　
中共中央政治局召開會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局２７日召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。中共中央
總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於７月１５
日至１８日在北京召開。
　
武漢奮力衝擊「自動駕駛第一城」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
數據顯示，截至２０２３年底，武漢全市累計開放自動駕駛測試道路里程已突破３３７８﹒７３
公里，覆蓋１２個行政區，輻射面積約３０００平方公里，觸達人口超７７０萬，開放里程和開
放區域數量保持全國第一，也是全球最大的自動駕駛出行服務區。
　
財政部：中國宏觀經濟增長韌性和發展前景受認可
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
標普國際信用評級公司２７日發布報告，維持中國主權信用「Ａ＋」評級、展望「穩定」不變，
與穆迪、惠譽的判斷不同。財政部有關負責人對此表示，在前期穆迪、惠譽下調中國主權信用評
級展望的情況下，標普作出維持穩定的決定，是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可，也
體現了標普評級團隊的獨立性和專業性。（ｌｃ）

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