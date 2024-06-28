《鍾之日記》六絕告段落，魚缸心都碎

《鍾之日記》６月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



今年上半年最後一個交易日，恒指今早開市已見全日最低點，指數低開１３３點，報

１７５８３。但開市後，指數走勢持續向上，最多升１４９點。可惜高位缺乏承接，恒指收報

１７７１８，升２點或０﹒０１％，主板成交近９８９億元。

恒指今日盤中曾觸及１７５８３，創下兩個月低位後反彈。但在高位１７８６５受阻，顯示

大市信心仍然不足，恒指從５月高位１９７０６向下，至今累跌近２０００點。全月累計跌２％

，不過，今年上半年恒指仍累升３﹒９％或７００點。

三中全會已公布於７月１５－１８日在北京召開，投資者或會觀望，甚至憧憬中央政府出台

新一輪扶持政策，促進經濟發展，預料恒指暫時站穩。

注意下周一（７月１日）為香港回歸紀念日，休市一日，互聯互通亦暫停交易一天。



＊滬指全月挫３﹒８７％，外資急撤成焦點＊



滬深股市今早低開，盤中倒升，軍工股因軍方高層人事變故炒作，加上三中全會日期落實，

多板塊憧憬國策利好，滬綜指午後最高見２９８５﹒４７點，不過和三千關仍然有距離。接近尾

盤時段券商板塊集體見崩，稍拖累市場情緒，總結全日滬綜指仍升０﹒７３％，報２９６７﹒４

點，深成指則軟０﹒０１％，創業板指更受ＡＩ板塊回吐影響，收跌１﹒１６％。

多隻寬基ＥＴＦ成交延續近日放量趨勢，兩市全日成交７０３２億元（人民幣．下同），雖

按日回升１２﹒４％，不過仍然處於較弱水平。

回顧全月，中國股市本月結束了連續四個月的修復勢頭急跌，和一片紅火的中國債市形成鮮

明對比。滬綜指連續第六周下跌，累計本周下跌１﹒０３％，全月則挫３﹒８７％，三千點始終

守不住。上半年滬綜指累跌０﹒２５％。

除了成交低迷之外，本月Ａ股另一個特點在於受美國減息預期消退影響，外資顯著撤出。截

至昨日外資本月循陸股通從Ａ股淨流出４９４億元，流出規模遠遠大於１月小盤股股災時的淨流

出１４５億元，如果今天沒有錄得大額淨流入的情況下，則可能創下僅次於去年８月的超高淨流

出記錄。



＊七一大禮，增免稅額帶旺消費股＊



內地今日公布提高由港澳入境居民攜帶行李物品的免稅額度，由現時的５０００元提高至

１２０００元，同時保留在入境口岸免稅店額外購買３０００元免稅商品的政策，額度合計為

１５０００元。

新措施將於７月１日起率先適用於羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、拱北、港珠

澳大橋珠海公路等６個口岸，８月１日起推廣至所有口岸。

特區政府發言人說，熱烈歡迎並衷心感謝中央政府積極回應特區政府的建議。在新安排下，

估算每年能為香港帶來額外約８８億至１７６億港元購物消費額，經濟增加值約２７億至５４億

港元。行政長官李家超表示，此舉凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持。

香港總商會預料新政策能為本港零售業注入強心針。旅發局也表示將配合新措施推出夏日推

廣活動，包括向訪港過夜客送贈５０萬份優惠券，總值超過１億港元。香港餐飲聯業協會會長黃

家和認為，新措施可增加內地旅客來港意欲，來自較遠省份的旅客留港時間較長，對本地餐飲業

一定有幫助。

受消息提振，今日餐飲、零售股集體升，卓悅控股（００６５３）漲近４﹒７％，莎莎國際

（００１７８）全日升１﹒２％，大家樂（００３４１）升１％，周生生（００１１６）、英皇

鐘錶珠寶（００８８７）升幅分別有０﹒４％及０﹒６％。



＊油價再上調，三桶油領漲＊



國家發改委宣布，新一輪成品油調價窗口將於今天２４時開啟，汽、柴油零售限價每噸分別

上調２１０元和２００元人民幣。這是國內成品油價今年內第六次上調。三桶油齊升，中石油

（００８５７）漲４﹒４％，中海油（００８８３）升３％，中石化（００３８６）升２﹒４％

。

除了三桶油，其他中字頭股價亦領漲，隨著市場維穩外，亦可能和基金半年結粉飾櫥窗有關

，中聯通（００７６２）升３﹒６％，中移動（００９４１）升２﹒７％，神華（０１０８８）

升２﹒３％，中行（０３９８８）升１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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