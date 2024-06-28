《駐滬專電》上海機場確認共建南通新機場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海機場集團（滬：６００００９）周三

（２６日）宣布，確認與南通市政府共同簽訂南通新機場合作共建協議，規劃建設南通新機場，

成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。這意味著，南通新機場作為「上海第三機場」的定位更

加清晰。

早在去年２月，上海市場監督管理局就披露，上海機場集團與南通城市建設集團將新設合營

企業，從事民用機場的投資、建設、運營。但當時並沒有明確合營企業將要投建和運營的是哪家

民用機場。如今上海機場集團的官宣也意味著，兩家要合資投建運營的，正是南通新機場。

公示信息顯示，在合營企業中，上海機場佔５１％的股份，南通城建佔４９％的股份，意味著未

來的南通新機場將由上海機場方面主導，而在此之前，南通新機場就已經被業內稱為「上海第三

機場」，未來也將要承接上海等周邊地區的部分溢出客源。

此外，上海機場集團還披露了上海浦東機場的擴建進展，四期擴建工程南區地下交通樞紐及

配套工程的軌交區深基坑底板澆築作業正在進行最後衝刺，計畫於７月初完成；浦東機場Ｔ３航

站區工程的可行性研究報告已獲市發改委正式批復，爭取年內開工；飛行區主體工程預計近期開

工。

