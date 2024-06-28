《中國要聞》無業漢蘇州襲日本學生校巴，當局公開已故女義士姓名

《經濟通通訊社２８日專訊》日前蘇州高新區發生一起針對日本人學校學生及其家長的惡性

案件，涉事校巴上的中國女子見義勇為被兇徒連捅數刀，最終不幸身亡，蘇州當局公開了女死者

案件，涉事校巴上的中國女子見義勇為被兇徒連捅數刀，最終不幸身亡，蘇州當局公開了女死者

的身份，並嘉獎她為該市見義勇為模範。

根據蘇州公安局通報，周一（２４日）下午１６時許，５４歲的胡友平在蘇州高新區塔園路

新地中心公交站台發現有人持刀行凶，立即奮不顧身上前阻止，被犯罪嫌疑人連捅數刀，經搶救

無效不幸離世。胡友平在他人面臨嚴重生命威脅時，不顧個人安危，挺身而出，勇於同違法犯罪

行為作鬥爭，避免更多人遭受傷害，展現出英勇無畏、匡扶正義的崇高品質，有力弘揚了社會正

氣。

經蘇州見義勇為稱號評定工作小組評審，提請市政府追授胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱

號，並將胡友平的見義勇為事跡進行公示，公示時間為６月２７日至７月１日。在有關公示中，

當局亦公開了胡友平的相片。

事發本周一下午，一名無業男子持刀刺傷一對日本母子，甚至還企圖登上一輛載有日本人學

校幼稚園學生的校車行兇，胡友平作為「校車阿姨」極力阻擋兇徒上車，結果被對方捅死，至於

５２歲的犯罪嫌疑人周某某被當場抓捕。這是本月以來中國第二次發生有外國人在華遇刺的事件

，持續引發外界廣泛關注。中國外交部發言人毛寧當時表示，警方初步判斷事件屬偶發，中方對

事件表示遺憾，並將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。（ｌｃ、ｅｙ）

