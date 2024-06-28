《行業數據》信通院：５月國內手機出貨量同比增１６﹒５％

《經濟通通訊社２８日專訊》據中國信通院數據顯示，２０２４年５月國內市場手機出貨量
３０３２﹒９萬部，同比增長１６﹒５％，其中５Ｇ手機２５５３﹒１萬部，同比增長
２６﹒６％，佔同期手機出貨量的８４﹒２％。（ｅｙ）
etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動
28/06/2024 17:36
《經濟通通訊社２８日專訊》據中國信通院數據顯示，２０２４年５月國內市場手機出貨量
３０３２﹒９萬部，同比增長１６﹒５％，其中５Ｇ手機２５５３﹒１萬部，同比增長
２６﹒６％，佔同期手機出貨量的８４﹒２％。（ｅｙ）
etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動
上一篇新聞︰28/06/2024 17:39 《中國監管》外匯局：首季經常帳戶順差３９２億美元，合理均衡
28/06/2024 17:58 《央行動態》人行：人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定
28/06/2024 17:48 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
28/06/2024 17:47 《央行動態》人行：對「市場＋保障」住房供應體系加大金融支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF