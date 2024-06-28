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AH股新聞

28/06/2024 17:36

《行業數據》信通院：５月國內手機出貨量同比增１６﹒５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據中國信通院數據顯示，２０２４年５月國內市場手機出貨量
３０３２﹒９萬部，同比增長１６﹒５％，其中５Ｇ手機２５５３﹒１萬部，同比增長
２６﹒６％，佔同期手機出貨量的８４﹒２％。（ｅｙ）

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