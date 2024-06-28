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AH股新聞

28/06/2024 17:58

《央行動態》人行：人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國人民銀行網站發文稱，人行貨幣政策委員會２５日召開
２０２４年第二季度例會，會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，今年以來，貸款市場報
價利率改革成效顯著，存款利率市場化調整機制作用有效發揮，貨幣政策傳導效率增強，社會融
資成本繼續下降；外匯市場供求基本平衡，經常帳戶順差穩定，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向
浮動、預期趨穩，在合理均衡水平上保持基本穩定。
　　會議指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能不強，通脹出現高位回落趨勢但
仍具黏性，主要經濟體經濟增長和貨幣政策有所分化。中國經濟運行延續回升向好態勢，但仍面
臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。
　
＊穩匯率要綜合施策、校正背離、穩定預期＊
　
　　會議認為，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均
衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。促進物價溫和
回升，保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，發揮央行
政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資
和居民信貸成本穩中有降。同時，在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。暢通貨幣政
策傳導機制，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，綜合施策、校
正背離、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防
範匯率超調風險。（ｓｌ）
　
　
　

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