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AH股新聞

28/06/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒２％，寬基ＥＴＦ昨加倉惟百億外資逃難

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市跌跌不休，今早繼續低開，滬綜指低開０﹒１９％，
報２９４０﹒３點，深成指低開０﹒３９％，創業板指低開０﹒３９％，石油股造好，白酒股走
低。
　　本周股票型ＥＴＦ持續獲得大資金逆勢加倉，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ、南方中證
５００ＥＴＦ等多隻寬基ＥＴＦ昨日（２７日）成交額繼續放量，部分寬基ＥＴＦ的基金份額數
量還創下了自成立以來的歷史新高。市場揣測國家隊資金通過ＥＴＦ救市的同時，外資卻選擇離
開火場，昨日循互聯互通淨流出Ａ股近１１０億元（人民幣．下同），是今年以來走資程度第二
高，種種慘況不禁讓投資者聯想是今年年初大跌市的「複刻版」。
　　人民銀行今日進行５００億元７天期逆回購，淨投放４００億元，本周實現淨投放３５２０
億元。
　　摩根大通對中國股票維持戰術性超配評級，但亦在報告指出阻礙投資者建倉中國股票的三大
因素，包括地緣政治風險揮之不去、政策刺激足以不及房地產市場短期內未能觸底。
　　中共第二十屆三中全會將於７月１５日至１８日在北京召開，巴克萊分析師發表報告，認為
大會帶來全面改革的可能性，但是亦帶來不對稱風險，其客戶擔心政策對樓市支持程度沒有上行
空間，且其刺激市場需求措施起到推動作用的可能性很低。
　　另外，中共中央政治局會議決定給予中國前兩任國防部長李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終
止其中共二十大代表資格，是近年來首見有高層官員落馬。處罰決定中提到，李尚福嚴重污染軍
隊裝備領域政治生態和行業領域風氣。（ｅｙ）

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