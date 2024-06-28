《Ａ股行情》滬指半日升０﹒９８％軍工股領漲，兩市成交低位回升

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早繼續低開，然而盤中迅速倒升，軍工股因軍方高

層人事變故炒作，加上三中全會日期落實，多板塊憧憬國策利好，滬綜指半日升０﹒９８％，報

２９７４﹒４２點，深成指同漲０﹒８６％，創業板指揚０﹒３７％，半日超過４３００隻個股

上漲。兩市半日成交４０５５億元人民幣，較上日同時段成交回升０﹒４８％，多隻寬基ＥＴＦ

成交延續近日放量趨勢。

摩根大通對中國股票維持戰術性超配評級，但亦在報告指出阻礙投資者建倉中國股票的三大

因素，包括地緣政治風險揮之不去、政策刺激足以不及房地產市場短期內未能觸底。滙豐則表示

，亞洲基金５月份增持對中國內地的持倉，並「小幅高配」。

中共第二十屆三中全會將於７月１５日至１８日在北京召開，巴克萊分析師發表報告，認為

大會帶來全面改革的可能性，但是亦帶來不對稱風險，其客戶擔心政策對樓市支持程度沒有上行

空間，且其刺激市場需求措施起到推動作用的可能性很低。



＊軍工股領漲，炒作軍隊反腐＊



中共中央政治局會議決定給予中國前兩任國防部長李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終止其中

共二十大代表資格，是近年來首見有軍隊高層官員落馬。處罰決定中提到，李尚福嚴重污染軍隊

裝備領域政治生態和行業領域風氣。

軍工領域持續深化反腐整頓，相關Ａ股顯著拉升，航亞科技（滬：６８８５１０）升

６﹒７％，三角防務（深：３００７７５）漲６﹒４％，航宇科技（滬：６８８２３９）升

５﹒４％，廣聯航空（深：３００９００）、安達維爾（深：３００７１９）升５﹒１％，中航

重機（滬：６００７６５）升５％，觀典防務（滬：６８８２８７）升４﹒７％，中船防務

（滬：６００６８５）升４﹒２％。



＊汽車、基建上漲，憧憬下月開大會＊



北京市政府轉發發改委等五部門聯合發布的《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施

》，其內容包括鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標。消息今日發酵，加上憧憬三中

全會提出刺激需求端的新政策，汽車股拉漲，賽力斯（滬：６０１１２７）漲５﹒９％，北汽藍

谷（滬：６００７３３）升２﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）升１﹒４％，上汽集團

（滬：６００１０４）升１﹒２％，比亞迪（深：００２５９４）升０﹒３％。

三中全會會議預計繼續加大基建投資和保障房建設，加上市場預計第三季地方專項債發行加

速，基建股同升。交控科技（滬：６８８０１５）漲５﹒４％，中國中車（滬：６０１７６６）

升３﹒９％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升２％，中國交建（滬：６０１８００）升

１﹒７％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升１﹒３％。（ｅｙ）

