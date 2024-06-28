《Ａ股行情》滬綜指今反彈０﹒７％，外資撤成焦點全月挫３﹒９％

《經濟通通訊社２８日報道》今年上半年最後一個交易日，滬深股市今早低開，盤中倒升，

軍工股因軍方高層人事變故炒作，加上三中全會日期落實，多板塊憧憬國策利好，滬綜指午後最

高見２９８５﹒４７點，不過和三千關仍然有距離。接近尾盤時段券商板塊集體見崩，稍拖累市

場情緒，總結全日滬綜指仍升０﹒７３％，報２９６７﹒４點，深成指則軟０﹒０１％，創業板

指更受ＡＩ板塊回吐影響，收跌１﹒１６％。

多隻寬基ＥＴＦ成交延續近日放量趨勢，兩市全日成交７０３２億元（人民幣．下同），雖

按日回升１２﹒４％，不過仍然處於較弱水平。

回顧全月，隨著美國降息預期漸弱，甚至有儲局官員提出不排除加息，亞洲貨幣本月急貶，

人民幣兌美元刷新超過七個月新低，中國股市本月結束了連續四個月的修復勢頭急跌，和一片紅

火的中國債市形成鮮明對比。滬綜指連續第六周下跌，累計本周下跌１﹒０３％，全月則挫

３﹒８７％，三千點始終守不住。上半年滬綜指累跌０﹒２５％。

除了成交低迷之外，本月Ａ股另一個特點在於受美國減息預期消退影響，外資顯著撤出。截

至昨日（２７日）外資本月循陸股通從Ａ股淨流出４９４億元，流出規模遠遠大於１月小盤股股

災時的淨流出１４５億元，如果今天沒有錄得大額淨流入的情況下，則可能創下僅次於去年８月

的超高淨流出記錄

展望７月，第二十屆三中全會１５－１８日召開，外界希望從會議中得到貨幣和財政政策改

革的重大訊號。然而巴克萊分析師發表報告，認為大會有帶來全面改革的可能性，但是亦帶來不

對稱風險，其客戶擔心政策對樓市支持程度沒有上行空間，且其刺激市場需求措施起到推動作用

的可能性很低。



＊券商午後突崩，盛傳限薪令落地＊



券商板塊在午後突崩，拖累Ａ股後續表現，東方財富（深：３０００５９）挫６﹒９％，光

大證券（滬：６０１７８８）跌３﹒８％，首創證券（滬：６０１１３６）跌３﹒５％，中信建

投（滬：６０１０６６）跌３﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）挫２﹒８％，招商證券

（滬：６００９９９）跌２﹒１％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒２％。

一些央企系公募基金經理人被施壓歸還部分薪酬，標準線據傳為年薪２９０萬元以上的部分

。據內媒報道，已有央企系公募加速推動退薪工作，確定退薪分兩步進行：要求員工「本周五前

」上交首筆退薪，８月中旬全部退薪完成。



＊軍工股炒作軍備反腐＊



中共中央政治局會議決定給予中國前兩任國防部長李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終止其中

共二十大代表資格，是近年來首見有軍隊高層官員落馬。處罰決定中提到，李尚福嚴重污染軍隊

裝備領域政治生態和行業領域風氣。

軍工領域持續深化反腐整頓，相關Ａ股顯著拉升，中國船舶（滬：６００１５０）飆

７﹒８％，中船防務（滬：６００６８５）漲６﹒５％，航亞科技（滬：６８８５１０）升

６﹒４％，三角防務（深：３００７７５）、中航重機（滬：６００７６５）升５﹒９％，鋼研

高納（深：３０００３４）升５﹒４％，中國重工（滬：６０１９８９）升４﹒９％，威海廣泰

（深：００２１１１）升４﹒６％，航天電子（滬：６００８７９）升４﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４６１﹒６６ ＋０﹒２２

上證綜合指數 ２９６７﹒４０ ＋０﹒７３ ３１３３﹒４７

上證Ａ股指數 ３１１０﹒９１ ＋０﹒７３

深證成份指數 ８８４８﹒７０ －０﹒０１ ３８９９﹒１０

深圳創業板指數 １６８３﹒４３ －１﹒１６

上證Ｂ股指數 ２２７﹒４０ ＋０﹒６１ ０﹒９４

深證Ｂ股指數 １１２５﹒８４ －０﹒１５ ０﹒６７

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