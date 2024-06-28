《債務風險》泰興城投信託產品兌付生枝節，民生信託事後補款

《經濟通通訊社２８日專訊》據內媒《界面新聞》報道，民生信託江蘇泰興城投相關產品的

投資者，終於在昨日（２７日）收到由民生信託轉入的產品利息，風波暫告段落。按規定，有關

產品須於今年６月１５日前兌付產品利息。

位於江蘇省的泰興市虹橋園工業開發有限公司屬於ＡＡ級發債主體，然而近日有多名投資者

向其下屬子公司反映，民生信託未能按時支付理財利息，事實上虹橋中劍及虹橋新農村兩家子公

司已經按照合同約定將兩款政信產品的利息款轉至民生信託指定賬戶，然而這筆超過７００萬元

（人民幣．下同）的資金卻無法落到投資人手裏。

泰興虹橋其後安排專人與民生信託管理人員溝通，敦促其盡快按照合同約定履行，並向民生

信託發送《律師函》，要求民生信託兌付利息並告知其違約責任。泰興虹橋還提供網上交易憑證

，證明已如約付息。

有業界人士分析，民生信託目前正處接管狀態，或許需要一定的時間與流程甄別判斷項目類

型，確保兌付流程合規。

民生信託的控股股東為泛海控股所控股的武漢中央商務區股份有限公司，泛海控股曾經是市

值千億級別的房企，老闆盧志強亦曾躋身中國首富前十名，但和其他房企一樣也陷入了債務危機

，公司從Ａ股退市，其控制的民生信託亦曾踩雷「武漢金凰８０噸假黃金」，遭受損失。民生信

託今年４月與中信信託和華融國際信託簽訂《委托服務協議》，聘請該兩家公司為公司日常經營

管理提供服務。（ｅｙ）

