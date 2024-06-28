【聚焦人幣】５月末境外機構在中國債券市場託管餘額４﹒２７萬億

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，截至２０２４年５月末，境外機構在中國債券

市場的託管餘額４﹒２７萬億元（人民幣．下同），佔中國債券市場託管餘額的比重為２﹒６％

。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額４﹒２２萬億元；分券種看，境外機構持有國債

２﹒２４萬億元、佔比５３﹒１％，政策性金融債０﹒９３萬億元、佔比２２﹒０％。

５月，債券市場共發行各類債券６８６２４﹒９億元。國債發行９７１３﹒８億元，地方政

府債券發行９０３５﹒９億元，金融債券發行１０１４８﹒５億元，公司信用類債券發行

７４９３﹒８億元，信貸資產支持證券發行３６６﹒８億元，同業存單發行３１５１８﹒１億元

。

截至５月末，債券市場託管餘額１６３﹒５萬億元。其中，銀行間市場託管餘額１４２﹒９

萬億元，交易所市場託管餘額２０﹒６萬億元。分券種來看，國債託管餘額３０﹒４萬億元，地

方政府債券託管餘額４２﹒０萬億元，金融債券託管餘額３９﹒１萬億元，公司信用類債券託管

餘額３２﹒３萬億元，信貸資產支持證券託管餘額１﹒４萬億元，同業存單託管餘額１７﹒１萬

億元。商業銀行櫃台債券託管餘額７３９﹒４億元。（ｓｌ）

