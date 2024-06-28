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AH股新聞

28/06/2024 09:30

【聚焦人幣】５月末境外機構在中國債券市場託管餘額４﹒２７萬億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，截至２０２４年５月末，境外機構在中國債券
市場的託管餘額４﹒２７萬億元（人民幣．下同），佔中國債券市場託管餘額的比重為２﹒６％
。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額４﹒２２萬億元；分券種看，境外機構持有國債
２﹒２４萬億元、佔比５３﹒１％，政策性金融債０﹒９３萬億元、佔比２２﹒０％。
　　５月，債券市場共發行各類債券６８６２４﹒９億元。國債發行９７１３﹒８億元，地方政
府債券發行９０３５﹒９億元，金融債券發行１０１４８﹒５億元，公司信用類債券發行
７４９３﹒８億元，信貸資產支持證券發行３６６﹒８億元，同業存單發行３１５１８﹒１億元

　　截至５月末，債券市場託管餘額１６３﹒５萬億元。其中，銀行間市場託管餘額１４２﹒９
萬億元，交易所市場託管餘額２０﹒６萬億元。分券種來看，國債託管餘額３０﹒４萬億元，地
方政府債券託管餘額４２﹒０萬億元，金融債券託管餘額３９﹒１萬億元，公司信用類債券託管
餘額３２﹒３萬億元，信貸資產支持證券託管餘額１﹒４萬億元，同業存單託管餘額１７﹒１萬
億元。商業銀行櫃台債券託管餘額７３９﹒４億元。（ｓｌ）

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