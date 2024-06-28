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AH股新聞

28/06/2024 11:21

【提振內房】北京樓市新政首日，有樓盤看房量增三成、簽約數大增

　　《經濟通通訊社２８日專訊》北京周三（２６日）宣布跟進「５１７」樓市新政，自２７日
起調低首付比例和房貸利率下限等。市場反應相當快，《每日經濟新聞》引述央企開發商人士稱
，２６日當晚「全員加班」，一些客戶下班就去看房。報道並指，該開發商在北京的一個新盤項
目，截至２７日下午６時，到訪量比平日增加３０％，簽約數也大幅提高。
　　報道又提到，記者在２７日接到幾名渠道中介的推銷電話，稱已開始執行新房２０％首付新
政。有北京網民則在社交平台吐槽，原本約了２６日晚上與放盤業主談價，「結果出了政策１０
分鐘後，中介跟我說業主不想這麼低價賣了」。
　　北京樓市新政之下，購買首套住房，最低首付款比例調整為不低於２０％，貸款利率下限調
整為不低於相應期限貸款市場報價利率（ＬＰＲ）減４５個點子，即３﹒５％。多子女家庭購二
套房認定為首套。購買二套住房，位於五環以內的，最低首付款比例調整為不低於３５％，貸款
利率下限調整為不低於相應期限ＬＰＲ減５個點子，即３﹒９％；位於五環以外的，最低首付款
比例調整為不低於３０％，貸款利率下限調整為ＬＰＲ減２５個點子，即３﹒７％。公積金首付
政策相應調整。新政還提出組織開展住房「以舊換新」活動。（ｓｌ）
　　　

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