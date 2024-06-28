《中國要聞》習近平：健全全面從嚴治黨體系，確保黨中央政令暢通

《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局昨（２７日）下午就健全全面從嚴治黨體系進

行第十五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，必須堅持和加強黨的全面領導

和黨中央集中統一領導，進一步健全要素齊全、功能完備、科學規範、運行高效的全面從嚴治黨

體系。

習近平指出，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。要健全上下貫通、執行

有力的組織體系。堅持黨中央權威和集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制，確保黨

中央政令暢通、令行禁止。要健全固本培元、凝心鑄魂的教育體系。



＊著力抓好領導班子等監督，讓特權和腐敗無所遁形＊



必須堅持黨性黨風黨紀一起抓、治病強身相結合，改進黨員管理機制，完善從嚴管理監督幹

部機制，健全正風肅紀常態化機制，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制。著力抓好

政治監督、領導班子特別是「一把手」監督、「三重一大」事項監督以及權力集中、資金密集、

資源富集等重點領域的監督，切實讓特權現象和腐敗問題無所遁形。

深化黨內法規制度建設改革。要健全主體明確、要求清晰的責任體系。健全精準科學的問責

機制，層層傳導壓力，以責任主體到位、責任要求到位、考核問責到位，推動管黨治黨責任落實

到位。（ｓｌ）

