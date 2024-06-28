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AH股新聞

28/06/2024 11:57

《中國要聞》習近平籲「全球南方」推動和平解決國家間分歧和爭端

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今年是中國提出和平共處５項原則７０周年，國家主席習近平
今日在和平共處五項原則發表７０周年紀念大會上講話時提出，「全球南方」要共同做維護和平
的穩定力量，推動以和平方式解決國家間分歧和爭端，並要共同做開放發展的中堅力量，推動發
展重回國際議程中心位置，重振全球發展夥伴關係。
　
＊中方將設全球南方研究中心，５年提供１０００個獎學金名額＊
　
　　習近平宣布，為更好支持「全球南方」合作，中方將設立「全球南方」研究中心，未來５年
向「全球南方」國家提供１０００個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額、提供１０萬個研修
培訓名額，並啟動「全球南方」青年領軍者計劃。中方將繼續用好中國－聯合國和平與發展基金
、全球發展和南南合作基金、氣候變化南南合作基金，同有關方共同設立落實全球發展倡議三方
合作示範中心，支持「全球南方」國家經濟發展。
　
＊續設南南及三方合作基金，增１０００萬美元等值人幣捐款＊
　
　　此外，中方將在國際農業發展基金續設南南及三方合作基金，增加１０００萬美元等值人民
幣捐款，用於支持「全球南方」農業發展。同時，中方願同更多「全球南方」國家商談自由貿易
安排，繼續支持世界貿易組織發起的促貿援助倡議並持續注資「中國項目」，歡迎更多「全球南
方」國家加入《數字經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》。從現在起至２０３０年，中國自
發展中國家累計進口額有望超過８萬億美元。（ｓｌ）

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