【數據前瞻】機構料６月中國官方ＰＭＩ續處榮枯線下，與上月持平

《經濟通通訊社２８日專訊》６月中國官方和財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）將分別

於周日（３０日）及下周一（１日）發布，據《路透》綜合１９家分析機構預估中值顯示，中國

６月官方ＰＭＩ料持平於４９﹒５，連續第二個月位於榮枯線下方，表明中國經濟復甦動能仍略

顯弱。另據七家機構預估中值顯示，財新６月中國製造業ＰＭＩ料從上月的５１﹒７微降至

５１﹒２。



＊內需仍然不足，出口或面臨更大阻力＊



招商證券宏觀張靜靜團隊表示，目前高頻數據沒有明顯的亮點，二季度經濟增速低於一季度

的可能性進一步上升。開工率和產能利用率均有所走弱。房地產去庫存和銷售端政策進一步放鬆

的效果也沒有在高頻數據上有所體現。工業生產和房地產投資均有所走弱，社零同比和環比雖有

實質改善，但增速水平也不能對沖投資下滑的缺口。內需不旺的情況下，價格水平將維持當前較

為弱勢的狀態，這仍將制約各部門收入改善的速度。此外，受國內北方高溫、部分地區旱澇急轉

等氣象因素影響，生產和項目施工進度難免有所放緩，疊加此前地方債發行進度滯後，預計短期

內投資鏈高頻數據將維持當前狀態。

６月中國戰略性新興產業採購經理人指數（ＥＰＭＩ）回落至４９﹒３，為歷史同月首次低

於５０，回落幅度也大於過去幾年平均表現。野村國際香港認為，這表明隨著中國與其他地區的

貿易摩擦加劇，出口領域可能面臨更大的阻力。該機構還認為，ＥＰＭＩ的大幅回落也表明中國

當前的復甦仍然脆弱。６月高頻數據表明，房地產行業動能疲弱，同時６月國內汽車零售銷售增

速的大幅下滑可能會給製造業帶來壓力，單靠出口可能還帶不動經濟強勁復甦。（ｓｌ）

