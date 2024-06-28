《央行動態》人行：對「市場＋保障」住房供應體系加大金融支持

《經濟通通訊社２８日專訊》中國人民銀行網站發文稱，人行貨幣政策委員會２５日召開

２０２４年第二季度例會，會議提到，要加大對「市場＋保障」的住房供應體系的金融支持力度

，推動加快構建房地產發展新模式，還要充分認識房地產市場供求關係的新變化、順應人民群眾

對優質住房的新期待，著力推動已出台金融政策措施落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。

會議指出，要深化金融供給側結構性改革，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，引導大

銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同

維護金融市場的穩定發展。



＊引導金融機構增加製造業中長期貸款＊



會議同時指出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，

繼續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，推動加快發展新質生產力。有效落實好

存續的各類結構性貨幣政策工具，推動科技創新和技術改造再貸款、保障性住房再貸款等新設立

工具落地生效。加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。綜合施策支持區域協調發

展。落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加有市場需求的製造業中長

期貸款，支持加快建設現代化產業體系。持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。落實促進

平台經濟健康發展的金融政策措施。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管

理能力和防控風險能力。（ｓｌ）

