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AH股新聞

28/06/2024 17:39

《中國監管》外匯局：首季經常帳戶順差３９２億美元，合理均衡

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年一季度，中國經常賬戶順差
２８１４億元（人民幣．下同），資本和金融帳戶逆差５３５０億元，其中，非儲備性質的金融
帳戶逆差２２３１億元，儲備資產增加３１１８億元。
　　按美元計值，２０２４年一季度，中國經常帳戶順差３９２億美元，其中，貨物貿易順差
１２１３億美元，服務貿易逆差６１２億美元，初次收入逆差２４３億美元，二次收入順差３４
億美元。資本和金融帳戶逆差７４４億美元，其中，資本帳戶逆差０﹒２億美元，非儲備性質的
金融帳戶逆差３１０億美元，儲備資產增加４３４億美元。
　　按ＳＤＲ計值，２０２４年一季度，中國經常帳戶順差２９４億ＳＤＲ，資本和金融帳戶逆
差５６０億ＳＤＲ，其中，非儲備性質的金融帳戶逆差２３３億ＳＤＲ，儲備資產增加３２６億
ＳＤＲ。
　
＊來華證券投資淨流入３２２億美元，近３年來季度較高水平＊
　
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀數據指，２０２４年一季度，中國國際收支
保持基本平衡。
　　一是經常帳戶順差繼續處於合理均衡區間。一季度，中國經常帳戶順差３９２億美元，與同
期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為０﹒９％，處於合理均衡區間。其中，國際收支口徑的貨物貿
易順差１２１３億美元，出口７５１１億美元，進口６２９８億美元，均處於歷史同期較高水平
。服務貿易平穩恢復，跨境旅行支出增加。一季度，服務貿易逆差６１２億美元，其中旅行逆差
５３８億美元，基本恢復至２０１９年同期水平。
　　二是跨境雙向投融資有序開展。一季度，中國對外各類投資平穩發展，金融帳戶資產淨增加
１３８９億美元，其中儲備資產因交易淨增加４３４億美元，非儲備性質的金融帳戶資產淨增加
９５４億美元。各類來華投資保持一定規模淨流入，金融帳戶負債淨增加６４５億美元，其中，
來華證券投資淨流入３２２億美元，為近３年來季度較高水平，境外投資者配置人民幣資產趨勢
持續向好。
總體看，中國高質量發展扎實推進，國民經濟延續回升向好態勢，經濟運行總體平穩，有利於國
際收支繼續保持基本平衡。（ｓｌ）

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