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AH股新聞

28/06/2024 17:29

《中國監管》外匯局：３月末中國對外金融淨資產２﹒９６萬億美元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯局公布，２０２４年３月末，中國對外金融資產
９６６４３億美元，對外負債６７０２５億美元，對外淨資產２９６１８億美元。
　　在對外金融資產中，直接投資資產２９５６７億美元，證券投資資產１１５３９億美元，金
融衍生工具資產２０８億美元，其他投資資產２０６３５億美元，儲備資產３４６９４億美元，
分別佔對外金融資產的３１％、１２％、０﹒２％、２１％和３６％；在對外負債中，直接投資
負債３５１０３億美元，證券投資負債１７４０３億美元，金融衍生工具負債２６５億美元，其
他投資負債１４２５３億美元，分別佔對外負債的５２％、２６％、０﹒４％和２１％。
　　按ＳＤＲ計值，２０２４年３月末，中國對外金融資產７２９９０億ＳＤＲ，對外負債
５０６２１億ＳＤＲ，對外淨資產２２３６９億ＳＤＲ。
　
＊對外淨資產規模增１﹒８％，兩年以來保持穩定增長＊
　
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀數據指，２０２４年３月末，中國國際投資
頭寸狀況保持穩健，對外金融資產和負債規模均有所增加，儲備資產規模繼續位列全球第一。
　　一是中國對外淨資產規模持續增長。２０２４年３月末，中國對外資產規模９６６４３億美
元，較２０２３年末增長０﹒９％；對外負債規模６７０２５億美元，增長０﹒４％；對外淨資
產（資產減負債）規模２９６１８億美元，增長１﹒８％，自２０２２年３月末以來保持穩定增
長。
　　二是對外資產和負債結構保持基本穩定。對外資產中，儲備資產３﹒５萬億美元，規模繼續
位列全球首位；非儲備資產規模佔比較２０２３年末有所上升。對外負債中，超５０％為來華直
接投資等長期穩定資金，規模３﹒５萬億美元。（ｓｌ）

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