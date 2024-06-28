《中國要聞》衛健委：未見洪災導致傳染病疫情和突發公共衛生事件

《經濟通通訊社２８日專訊》內地全面進入主汛期，多地發生嚴重洪澇災害，俗語有云「大

災後必有大疫」，災前災後防疫工作必須做足。國家衛健委今日舉行記者會介紹洪澇災害防疫保

健康有關情況，國家衛健委發言人、宣傳司副司長米鋒表示，截至目前，各省（區、市）醫療應

急準備和應對工作有力有序進行，未發生災區群眾正常診療秩序受到影響情況，未出現因災導致

的傳染病疫情和突發公共衛生事件。

國家疾病預防控制局應急處置司司長胡光則指出，國家疾控局密切跟蹤了解相關省份洪澇災

後衛生防疫工作開展情況，指導全力做好傳染病監測報告、安置點衛生管理、防疫物資保障、環

境消殺、免疫接種等應急處置工作，嚴防災情疫情疊加。同時，及時組織國家級公共衛生專家對

發生洪澇地區開展公共衛生風險評估，指導地方開展衛生防疫工作。強化汛期傳染病防控、環境

消殺、飲用水衛生、病媒生物防制專家的備勤工作。此外，要求未出現汛情的各省份疾控部門認

真查備預案、備足人員隊伍和防疫物資，加強值班值守，扎實做好應對災情的各項準備。截至目

前，各受災省份未報告因洪澇災害導致的傳染病聚集性疫情和突發公共衛生事件。（ｓｌ）

